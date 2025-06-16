Chrome'daki En Popüler Reklam Engelleyici Pes Etti

Google'ın milyonlarca kullanıcının vazgeçilmezi olan uBlock Origin'e savaş açasının üstünden neredeyse bir yıl geçti. Toplamda 32 milyon kullanıcısı olan uBlock Origin ve uBlock Origin Lite, Chrome Mağazası'ndan kaldırıldı ve eklentinin kurulu olduğu cihazlardaki kullanımı zorlaştırıldı. Pek çok kişi eklentinin geri dönüşünü beklese de uBlock havlu attı ve Chrome'dan taşındı. İşte detaylar!

Google Chrome'da Yasaklanan uBlock Origin, Microsoft Edge'e Geliyor!

Google Chrome'un Manifest V3 güncellemesiyle birlikte uBlock Origin'i kullanılamaz hale getirmesinin ardından Microsoft'tan ilginç bir hamle geldi. Geliştirici ekip ile anlaşan şirket, hem uBloc Origin hem de uBlock Origin Lite versiyonlarını artık Edge'de erişilebilir hale getirdi. Aslında bu gelişme tam olarak yeni değil.

uBlock Origin bir süredir Edge'te test ediliyordu ancak yakın zamana kadar kullanmak için tarayıcı dilini değiştirmek gerekiyordu. Artık bu zorunluluk ortadan kalktı ve eklenti tüm kullanıcıların erişimine açıldı. Bildiğiniz üzere dünyanın en popüler tarayıcısı olan Chrome'un mobil sürümünde eklenti desteği yok.

Edge gibi rakiplerin Chrome'a karşı en büyük avantajı da bu. Google'ın bu tip eklentileri eklemek istememesinin nedeni ise reklam engelleyici kulanımının önüne geçmek. Elbette ki reklamlar bir internet sitesinin deneyimini olumsuz etkileyebiliyor. Ancak herkes reklam engelleyici kullanırsa internet sitesinin içerik üretmesinin bir anlamı kalmıyor.

Bu nedenle reklam engelleyici kullanmaktan kaçınmalı ve içerik üreten platformları bu şekilde desteklemelisiniz. Elbette ki tercih sizin. uBlock'un Edge performansını test etmek isteyen kullanıcılar uygulamayı indirip menüden "Eklentiler" bölümüne gitmeli ve uBlock Origin veya Lite versiyonunu bulup indirmeli.

Yine de belirmekte fayda var ki bazı kullanıcılar uBlock Origin'in Edge'in çökmesine neden olduğunu bildirdi. Şimdilik küçük bir kullanıcı kitlesiyle sorunun kısa süre içeerisinde çözülmesi bekleniyor. Elbette ki Edge'de benzer görevleri olan başka eklentiler de mevcut. Bu nedenle onlardan birini de kullanabilirsiniz.