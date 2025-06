Windows 11'deki Bu Hata 20 Yıl Önceki Anılarınızı Geri Getiriyor!

Microsoft'un en yeni Windows 11 sürümünde ortaya çıkan ilginç bir hata kullanıcıları 2006 yılına götürdü. Bilgisayarlarını açan kullanıcılar Windows 11'in kendi başlangıç sesi yerine Windows Vista'nın ikonik açılış melodisiyle karşılaştı. Bu beklenmedik hata pek çok kişiyi 20 yıl öncesine götürerek kullanıcıların geçmişi yad etmesine neden oldu.

Windows 11'in en son önizleme sürümünü yükleyen kullanıcılar bilgisayarlarını açtıklarında Windows 11'in modern başlangıç sesi yerine 2006 yılından kalma Windows Vista açılış melodisiyle karşılaştı. Sistem dosyalarında Windows 11'in kendi başlangıç sesi tamamen kaybolmuş yerine ise Vista'nın nostaljik melodisi yerleştirilmiş durumda.

Latest Windows 11 preview build has a fun bug that restores Windows Vista's iconic boot up sound. A surprise blast from the past lol https://t.co/5tGM3vZceU pic.twitter.com/jbJA9LmoWA