Windows 11'deki Bu Hata 20 Yıl Önceki Anılarınızı Geri Getiriyor!

Microsoft'un en yeni Windows 11 sürümünde ortaya çıkan ilginç bir hata kullanıcıları 2006 yılına götürdü. Bilgisayarlarını açan kullanıcılar Windows 11'in kendi başlangıç sesi yerine Windows Vista'nın ikonik açılış melodisiyle karşılaştı. Bu beklenmedik hata pek çok kişiyi 20 yıl öncesine götürerek kullanıcıların geçmişi yad etmesine neden oldu.

20 Yıllık Ses Dosyası Windows 11'i Ele Geçirdi

Windows 11'in en son önizleme sürümünü yükleyen kullanıcılar bilgisayarlarını açtıklarında Windows 11'in modern başlangıç sesi yerine 2006 yılından kalma Windows Vista açılış melodisiyle karşılaştı. Sistem dosyalarında Windows 11'in kendi başlangıç sesi tamamen kaybolmuş yerine ise Vista'nın nostaljik melodisi yerleştirilmiş durumda.

Latest Windows 11 preview build has a fun bug that restores Windows Vista's iconic boot up sound. A surprise blast from the past lol https://t.co/5tGM3vZceU pic.twitter.com/jbJA9LmoWA — Zac Bowden (@zacbowden) June 16, 2025

Bu ilginç hatanın zamanlaması da dikkat çekici. Bildiğiniz üzere Apple, geçtiğimiz haftalarda WWDC 25'te iOS 26'yla birlikte Liquid Glass temasını tanıttı ve hem neden olduğu sorunlarla hem de bu tasarımın ilk olarak Windows Vista'da kullanılmasıyla dalga konusu olmuştu. Bu nedenle Microsoft'un bunu Apple ile dalga geçmek için yaptığını düşünenler de mevcut.

Konuyla ilgili konuşan şirket yetkilileri ise detay vermeden durumdan haberdar olduklarını ve bir düzeltme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Vista'nın bu ikonik başlangıç sesi aslında Windows 7'de de kullanılmıştı.

İki işletim sistemi arasında birçok benzerlik bulunuyordu ve Windows 7 o dönemde Vista'nın sorunlarını çözen gelişmiş bir sürüm olarak piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle bu ses milyonlarca kullanıcı tarafından tanınıyor. Hatta bazılarınız bunun doğrudan Windows 7'ye ait olduğunu bile sanıyor olabilirsiniz.

Bu olay aynı zamanda yazılım geliştirme sürecinin ne kadar karmaşık olduğunu ve bazen en beklenmedik hataların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Windows 11 kullanıcıları Microsoft düzeltme yayınlayana kadar her sabah bilgisayarlarını açtıklarında 20 yıl öncesine kısa bir yolculuk yapmaya devam edecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Windows kullanıcılarının yaşadığı bu durum gerçekten bir hata mı yoksa Microsoft, Apple'a küçük bir gönderme mi yapıyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.