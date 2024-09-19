Google Chrome, Kullanıcı Deneyimini İyileştirecek Üç Yeni Özelliğini Yakında Kullanıma Sunacak!

Google, dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome'a birbirinden yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket son olarak özellikle cihazlar arasında sekmelerin otomatik senkronizasyonu ile dikkat çeken üç yeni özelliği de hayata geçirmek üzere. Detaylar haberde.

Google Chrome Sekmelerine Gruplama ve Takvim Ekleme Özelliği Geliyor

Google'ın Chrome tarayıcısı için yayınladığı güncellemede üç yeni özellik bulunuyor. Bunlar: geliştirilmiş sekme gruplama, akıllı site önerileri ve sekmelere takvim eklentisi. Mevcut güncellemenin en dikkat çekici özelliği olarak görülen sekme gruplama yeniliğinden başlayacak olursak, yeni özellik ile birlikte kullanıcıların masaüstü, Android veya iOS cihazları arasında sekmelerini otomatik olarak senkronize etmeleri mümkün olacak.

Bilmeyenler için, önceden kullanıcıların sekme gruplarını sekronize etmek için cihazlar arasında manuel olarak kaydetme işlemi yapması gerekiyordu. Ancak şimdi, kullanıcılar masaüstü, Android veya iOS cihazları arasında sekmelerini otomatik olarak senkronize edebilecek. Bu sayede artık araştırma projeleri, alışveriş veya okuma gibi etkinlikler, kullanıcıların cihazları arasında kesintisiz şekilde sürdürülebilecek.

Şu anda test aşamasında olan akıllı site önerme özelliği ise kullanıcıların tekrar ziyaret etmek isteyebilecekleri web sayfaları için öneri almasını sağlayacak. Bu özellik, bir cihazda açılan sekmeleri analiz ederek, diğer cihazlarda benzer web sitelerinin açılmasını öneren bir sisteme sahip olacak. Örneğin masaüstünde ziyaret ettiğiniz bir blog, telefonunuzu kullanmaya başladığınızda Chrome tarafından önerilecek.

Güncellemeyle gelen bir diğer özelliğin ise daha çok iş dünyasına yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Google Workspace kullanıcılarına hitap eden sekmelere takvim eklentisi özelliği sayesinde yeni bir sekme açtığınızda günlük takviminizi görebileceksiniz. Bu sayede çalışanların Takvim uygulamasını başlatmadan programlarını hızlıca kontrol etmeleri ve toplantılara katılmaları mümkün olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu üç özellikten hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlarda buluşalım...