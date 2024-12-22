Google Chrome Yapay Zeka Sayesinde Dolandırıcılık Amaçlı Web Sitelerini Kolayca Tespit Edebilecek!

Günümüzün önemli teknolojilerinden internet, pek çok kez işimizin büyük bir kısmında bizlere yardımcı olsa da zaman zaman kötü amaçlı kişiler tarafından kullanıcılara saldırmak için de kullanılabiliyor. Bunun önüne geçmek isteyen Google'ın ise yeni bir çözümü var.

Aktarılanlara göre Google Chrome, yeni geliştirdiği bir yapay zeka teknolojisi ile birlikte web sitelerini kolayca analiz edebilip dolandırıcılık başta olmak üzere kötü amaçlara sahip olabilecek web adreslerini kolayca tespit edebiliyor.

Chrome, Kötü Amaçlı Olabilecek Web Sitelerini İşaretleyecek!

Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından Google Chrome, bir süredir yararlandığı yapay zeka teknolojisini kullanıcıların güvenliği için de kullanmak amacıyla harekete geçti. Ünlü tarayıcı, özellikle dolandırıcılık ve diğer kötü amaçlı web sitelerini kolayca tespit edebilmek için yeni bir yapay zeka özelliğini test ediyor.

İddialara göre, test edilen özellik ile birlikte kullanıcılar kötü amaçlara sahip olabilecek web sitelerine giriş yaptığında bir çeşit uyarıyıla karşılaşacak. Örnek verecek olursak, bedavaya PS5 kazandığınızı öne süren sahte e-ticaret sitesibi ziyaret ettiğinizde, Google'ın yeni yapay zekası sizi bu sitenin dolandırıcı ibareler taşıdığı konusunda uyaracak.

Bahsettiğimiz gibi, yeni özellik şu anda Chrome'un test sürümü olarak tanımlayabileceğimiz Chrome Canary'nin en son sürümünde gönüllüler tarafından deneyimlenebiliyor. Eğer siz de yeni yapay zeka uyarılarını test etmek istiyorsanız, söz konusu sürümü indirip adres satırına “chrome://flags” yazıp, “client-side-detection-brand-and-page intent" veya scam araması yapabilirsiniz. Ardından tek yapmanız gereken şey, karşınıza çıkan "Default" açılır menüsüne tıklayıp “Enabled"ı seçmek. Tüm bu adımlardan sonra tarayıcıyı yeniden başlatmayı unutmayın.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...