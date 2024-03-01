Google Chrome'a Yeni Güncelleme Geldi: Daha Yararlı Öneriler Sunacak!

Chrome, kullanıcılarına yararlı arama önerileri sunmak adına 3 yeni güncelleme getirdi. Kullanıcılar başkalarının yaptığı aramalara göre daha faydalı öneriler görebilecek. İnternet bağlantısının az olduğu yerlerde bile sonuçlar görüntülenebilecek.

Chrome'un 3 Yeni Özelliği

Chrome, kullanıcıların içeriklere göz atarken neye bakmak istediklerindeki kararsızlığı ortadan kaldırmak için 3 yeni özellik sunuyor. Bunlardan ilki başkalarının aramış olduğu içeriklere göre arama önerisi alma.

Bununla kullanıcılar arama yapmak isteyip arama çubuğuna bir şey yazdıklarında altta çıkan önceki kullanıcıların arattıklarını görerek deneyimliyorlar.

İkinci özellik ise aranan içerik için daha fazla görsele bakmak. Chrome artık Android ve iOS'ta daha basit aramaları temel alan fakat daha geniş kategoriler için faydalı görseller gösteriyor.

Sonuncu özellik ise internet bağlantısının az olduğu yerlerde bile istenen arama sonuçlarını görüntüleyebilmek. Chrome bu özellikle ağ bağlantısının kötü olduğu zamanlar bile kullanıcılara arama önerileri sunuyor. Bu özelliğin gizli moddayken de çalıştığı belirtiliyor.