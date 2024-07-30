Google Chrome Web'e Mobil Sürümde Beğenilen Bir Özellik Daha Geldi!
Google Chrome, mobilin sevilen özelliği Circle to Search'ü sonunda web sürümüne getiriyor. İşte detaylar!
Google Chrome, mobil kullanıcıların büyük beğenisini kazanan Circle to Search özelliğini artık Windows ve macOS kullanıcılarına da sunacak.
Böylelikle, masaüstü bilgisayar kullanıcıları da görseller üzerindeki herhangi bir nesneyi çember içine alarak Google Lens aracılığıyla kolayca arama yapabilecekler.
Circle to Search Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?
Circle to Search, bir resmin veya ekran görüntüsünün belirli bir bölümünü işaretleyerek, o nesneye ait detaylı bilgiye ulaşılmasını sağlıyor. Örneğin, bir ürünün fotoğrafını çekip üzerindeki bir ayakkabıyı çembere alındığında, o ayakkabıya ait marka, model ve satın alma linkleri görünüyor.
Google, bu özelliği daha önce Pixel ve Samsung Galaxy S24 gibi cihazlarda kullanıma sunmuştu. Şimdi ise Chrome ve Chromebook kullanıcıları için de Google Lens kısayolu üzerinden erişilebilir hale getirdi.
Circle to Search özelliği şu anda ChromeOS 127 Beta ve Chrome 128 sürümlerinde kullanıcılara sunuluyor. Yakın zamanda tüm kullanıcılar için kullanıma açılması bekleniyor.
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Sonuç olarak, Google Chrome'a eklenen Circle to Search özelliği, hem mobil hem de masaüstü kullanıcıları için görsel arama deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Bu gelişme, internet üzerindeki bilgiye ulaşımımızı kolaylaştıracak ve daha keyifli bir kullanıcı deneyimi sunacak.