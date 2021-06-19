Google Cihazımı Bul Hizmetini Tanıtmaya Hazırlanıyor

Son aktarılan bilgilere göre Google, Cihazımı Bul hizmetini tanıtmak için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Şirket, Apple'ın "Find My" ağına benzer bir hizmet sunarak kullanıcıların cihazlarına ulaşmasını kolaylaştırmak istiyor.

Google Cihazımı Bul Hizmeti İçin Geri Sayım Başlamış Olabilir

İşletim sistemini en son teknoloji ile donatan Apple, kullanıcıların diğer cihazlarını sadece saniyeler içerisinde bulmasına yardımcı olacak şekilde geliştirilmiş büyük bir ağ oluşturmayı başardı. Teknoloji devi, kısa bir süre önce kapsamı genişletilmiş takip sistemini piyasaya sürerek kullanıcıların ilgisini üzerinde topladı.

Apple'ın "Find My" ağı sayesinde AirTag'ler piyasanın en iyi takip cihazları haline geldi. XDA Developers tarafından aktarılan bilgilere göre Google'ın da kullanıcıların diğer cihazlarını bulmayı kolaylaştıracak bazı planları var.

Google Play hizmetlerinin 21.24.13 beta sürümünden yer verilen kodlara göre kullanıcılar ağa dahil olan cihazları takip edebilecek. Bu özellik, Apple'ın diğer cihazların bulunmasına yardımcı olduğu özelliğe oldukça benziyor.

Google'ın daha önce de "Cihazımı Bul" olarak bilinen bir uygulaması vardı fakat bu uygulama sadece Google hesabına bağlı olan cihazların bulunmasını sağlıyordu. Google Play hizmetlerinin beta sürümünde keşfedilen kodlar ise şirketin insanların kayıp cihazlarını da bulmasını sağlayacağını gösteriyor.

Android işletim sistemi, dünyanın en popüler işletim sistemlerinden biri olarak bilinir. Tahminlere göre 3 milyara yakın telefonda Android işletim sistemi kullanılıyor. Android cihazların çoğunda Play Store varsayılan olarak yer alıyor. Bu nedenle kullanıcıların yeni güncellemede kayıp cihazları bulmak için ekstra bir işlem gerçekleştirmesine gerek duyulmayacak.

Google Play hizmetleri, şirketin Android cihazlarını satmak isteyen telefon üreticilerine sunduğu, Google tarafından geliştirilen uygulama ve hizmetlerden oluşan Google'ın mobil hizmetlerinin önemli bir parçası olarak görülür. Google Play Store, mobilde en çok tercih edilen uygulama mağazalarındandır. Play Store'u kullanmak isteyen akıllı telefon üreticilerinin diğer Google hizmetlerini de kullanması gerekiyor.

Yazılım devinin kullanıcılara sunmaya hazırlandığı yeni cihaz bulma sistemine ilişkin en azından şimdilik daha fazla ayrıntı bulunmuyor. XDA Developers'taki araştırmacıların şirketin geleceğe yönelik planlarını öğrenmekle ilgili çalışmaları devam ediyor fakat bu yine de hizmetin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağının kesinleşmesini sağlamayabilir.