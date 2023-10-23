Google'ın Cinsiyet Ayrımcılığı Davası Sonuçlandı: 1 Milyon Dolar Ceza!

Google'ı cinsiyet ayrımcılığı suçundan çıktığı davada suçlu bulundu ve şikâyette bulunan kadın Google Cloud yöneticisi Ulku Rowe'a 1,1 milyon dolar tazminat verilmesi kararı çıktı.

Rowe'un açtığı davada, şirketin daha az tecrübeli erkeklere daha yüksek maaş verildiği ve terfilerin usulsüzce gerçekleştirildiği iddia ediliyordu.

Jüri, Google'ın Rowe'a cezai tazminat ödenmesi karar verdi ancak jürinin, Google'ın Rowe'a "cinsiyeti nedeniyle diğer çalışanlardan farklı davrandığı" hâlde, Rowe'un kendisine iki erkek meslektaşından daha az ödeme yaparak Google'ın New York yasalarını ihlal ettiğini kanıtlayamadığına karar verdiği bildirildi.

Google'ın Eski Yönetici 1 Milyon Dolar Tazminat Alacak

Rowe, şirketin kendisini başkan yardımcılığına terfi ettirmediğini, bu terfinin başvuruda bulunmamış ya da yeterli niteliklere sahip olmayan bir erkeğe verildiğini ve davasını açtıktan sonra şirketin benzer bir terfiyi daha reddettiğini iddia etti.

Google sözcüsü Courtenay Mencini, The Verge'e e-posta yoluyla gönderdiği açıklamada, şirketin jürinin Rowe'a "adil bir şekilde ödeme yapıldığı ve terfisinin gerçekleştirildiği" ve "daha sonra herhangi bir terfinin reddedilmediği ve New York'un ücret eşitliği yasalarının ihlal edilmediği" yönündeki gerekçelerinden de "memnun" olduğunu söyledi.

20,000'den fazla Google çalışanı zamanında benzer sebeplerden ötürü grev gerçekleştirmişti.

Peki siz Google'ın karşı karşıya kaldığı durumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.