Google'dan Play Protect'e Yenilik: Kötü Amaçlı Uygulamalara Son!

Google, Android kullanıcılarını kötü amaçlı yazılımlardan korumak için hâlihazırda günde 125 milyar uygulamayı tarıyor. Eğer sorunlu olabilecek bir uygulama bulursa, Google Play Protect size bir uyarı gönderebiliyor, söz konusu uygulamayı yüklemenizi engelleyebiliyor ya da zaten yüklüyse uygulamayı otomatik olarak devre dışı bırakabiliyor.

Kötü niyetli kişiler, üçüncü parti uygulama mağazalarındaki uygulamaların özelliklerini değiştirerek gerçek kimliklerini kötü amaçlı yazılım olarak gizlemek suretiyle tespit edilmekten kaçınmak için bir dizi plan uyguluyor. Bu, kullanıcıları temiz bir uygulama olduğunu düşündükleri ancak gerçekte kötü amaçlı yazılım olan bir uygulamayı yüklemeleriyle kanmalarına sebep oluyor.

Kötü Niyetli Kişiler Hangi Taktikleri Kullanıyor?

Siber suçlular tarafından kullanılan bir diğer taktik ise kötü amaçlı uygulamalar, mesajlaşma uygulamaları ya da e-postalar kullanarak kullanıcıları kandırmak ve parolalar, kredi kartı şifreleri ve kişisel bankacılık bilgileri gibi gizli bilgileri öğrenmelerini sağlamak üzerine.

Örneğin bankanızdan gelmiş gibi görünen ve doğrulamak istediği büyük bir para çekme işlemi hakkında bir metin aldıysanız, birçok kişi dolandırılma korkusu nedeniyle bir bağlantıya tıklayarak ilgili hesap bilgilerini ve daha fazlasını kötü niyetli kişilerin eline veriyor.

Google Play Protect, nereden yüklediğinizden bağımsız olarak Android cihazınızı zararlı uygulamalara karşı kontrol ederek sizi Google Play dışında da korumayı amaçlıyor ve Google geçtiğimiz haftadan itibaren Play Protect üzerinde bir dizi yeni iyileştirme uyguladı.

Google Play Protect'e Hangi Yenilikler Geldi?

Teknoloji devinden yapılan açıklamaya göre bir Android kullanıcısı tarafından yüklenen bir uygulamanın gerçek zamanlı kontrolünü yaparken, Google daha önce kötü amaçlı yazılım yüklü uygulamaları bulmak için mevcut tarama zekâsına, cihaz içi makine öğrenimine ve virüslü uygulamalarla benzerlik karşılaştırmalarına güveniyordu.

Google Play Protect'i daha güçlü bir güvenlik gücü hâline getirmek için daha önce hiç taranmamış bir uygulama yüklerken, artık kod düzeyinde gerçek zamanlı bir uygulama taraması yapılması önerilecek. Analiz tamamlandıktan sonra Android kullanıcısına uygulamanın yüklenmesinin güvenli olduğu ya da potansiyel olarak zararlı olduğu ve engellendiği söylenecek.

Google Play Protect'in geliştirilmiş versiyonu, Google Play hizmetlerini kullanan tüm Android cihazlara sunulmaya başlandı. Dağıtım Hindistan'da başladı ve önümüzdeki aylarda tüm pazarları kapsayacak şekilde genişletilecek.

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