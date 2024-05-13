Google Cüzdan, Bazı Android Telefon ve Akıllı Saatlere Veda Ediyor: Tarih Verildi!

Google Cüzdan, Android telefonlarda ve akıllı saatlerde ödeme işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayan bir uygulama. NFC ve mağazalarda da kartla işlem yapmaya gerek olmadan Google Cüzdan'la işlem yapılabiliyor.

Ancak sürüm güncellemeleri ve yeni telefon modellerinin piyasaya çıkıyor olması eski telefonlarda bazı uygulamaların artık kullanılmamasına sebep oluyor. Google Cüzdan'ın da yakın zamanda bazı Android telefon ve akıllı saatlere veda edeceği ortaya çıktı.

Google Cüzdan Telefon ve Saatlere Veda Ediyor

9to5Google'a göre Google Cüzdan'ın Android 9 Pie ve üzerine geleceğine dair bir destek sayfası ortaya çıktı. Aynı zamanda uygulamanın kullanıldığı akıllı saatlerin de artık Wear OS 2.x ve üzeri sürüme sahip olması gerektiği yer alıyor.

Tespit edilen sayfada şöyle bir bilgi yer alıyor: "Dokunarak ödeme işlemleri gibi Cüzdan özelliklerinin daha güvenli kalmasına yardımcı olmak için cihazınıza güvenlik güncellemeleri gönderebilmemiz gerekiyor. Şirket, sayfasında "9'un altındaki Android sürümleri için güvenlik güncellemeleri mevcut değil."

Daha önce Android 7.0 Nougat üzeri için gerekli olan sürüm güncellemesi 10 Haziran 2024 itibariyle telefonlar için Android 9 Pie, akıllı saatler için de Wear OS 2.x'e sahip olması gerekecek.

Galaxy S8, Galaxy Note 8 serisi, Huawei P10 serisi ve Google Pixel serilerinin tamamı yeni güncelleme aldıkları için uygulamayı kullanmaya devam edebilecekler.