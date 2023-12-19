Google Davasında Anlaşma Sağlandı: 700 Milyon Dolar Ödeyecek!

Google, 50 eyaletle yapılan antitröst davasını sonlandırmak için 700 milyon dolar ödemeyi ve Google Play uygulama mağazasının ABD'deki işleyişinde bazı küçük değişikliklere gitmeyi kabul etti. Google'ın anlaşmayla ilgili taahhütleri ve ödemeleri şu şekilde:

Toplamda Google'dan 700 milyon dolar (Google'ın sadece uygulama mağazası üzerinden elde ettiği işletme karının yaklaşık 21 gününe denk geliyor).

Bu miktarın 629 milyon doları, vergiler, avukat ücretleri vb. düşüldükten sonra Google Play üzerinden uygulama veya içerik satın alırken fazla ödeme yapmış olabilecek tüketicilere gidecek.

70 milyon dolar, eyaletlere devredilmek üzere kullanılmak üzere ayrılacak.

1 milyon dolar ise anlaşma yönetimi için ayrılacak.

Google'ın taahhütleri ise şu şekilde:

7 yıl boyunca Google, Android'e üçüncü taraf uygulamaların Google Play dışında başka yöntemlerle yüklenmesine teknik olarak izin vermeye devam edecek.

5 yıl boyunca Google, geliştiricilere Google Play yanında alternatif bir iç içe fatura sistemini (User Choice Billing) sunma olanağı tanıyacak.

5 yıl boyunca Google, geliştiricilere Google Play ve Google Play Billing'i tercih eden müşterilere en iyi fiyatlarını sunmalarını zorunlu kılmayacak.

4 yıl boyunca Google, geliştiricilere Google Play'e diğer mağazalarla aynı anda ve özellik eşitliğiyle başlık göndermelerini zorunlu kılmayacak.

5 yıl boyunca Google, şirketlere Google Play'ı telefonlarına veya ana ekranlarına özel olarak yerleştirmelerini zorunlu kılmayacak.

4 yıl boyunca Google, OEM'leri önceden yüklenmiş uygulamalara yükleyici hakları tanımaktan alıkoymayacak.

5 yıl boyunca Google, bir OEM'in üçüncü taraf bir uygulama mağazasını önceden yüklemesinden önce izinini talep etmeyecek.

4 yıl boyunca Google, üçüncü taraf uygulama mağazalarının kullanıcı onayı olmaksızın uygulamalarını güncellemelerine izin verecek.

4 yıl boyunca Google, yan yükleme "uyarı ekranlarını" tek bir kullanıcı uyarısına dönüştürecek ve bu, kabul edilen dilde şu şekilde okunacak: "Telefonunuz şu anda bu kaynaktan uygulama yüklemeye ayarlanmamıştır. Bu kaynaktan uygulama yüklemeye izin vermek, telefonunuzu ve verilerinizi riske atabilir."

5 yıl boyunca Google, User Choice Billing'e katılan geliştiricilerin kullanıcılarına daha iyi fiyatlandırmadan bahsetmelerine ve "uygulama içi bir web görünümü içinde geliştiricinin mevcut web tabanlı fatura çözümünü kullanarak işlemleri tamamlamalarına" izin verecek.

6 yıl boyunca Google, geliştiricilere kullanıcılara dış uygulama veya uygulama içi (Kullanıcı onayı ile) elde edilen iletişim bilgilerini kullanma olanağı tanıyacak.

6 yıl boyunca Google, tüketim odaklı uygulamalara (örneğin, cihazda ödeme yapmanıza izin vermeyen Netflix gibi) kullanıcılara başka yerlerde daha iyi fiyatlar hakkında bilgi verme olanağı tanıyacak, dış bir web sitesine bağlantı yapmaksızın örnek: "Web sitemizde 9.99 dolara bulunabilir."

6 yıl boyunca Google, geliştiricilere "Google Play veya Google Play fatura sistemi ile ilişkilendirilen hizmet veya diğer ücretler hakkında kullanıcılara herhangi bir servis veya diğer ücretleri açıklamamalarını yasaklamayacak."

Resmi bir blog yazısında Google, mahkemenin anlaşmayı onaylamasının ardından 'User Choice Billing' özelliğini daha geniş bir şekilde kullanıma sunacağını belirtiyor.

Bu Anlaşma Daha Yargıcın Önünde!

Mahkeme belgelerine göre eyaletler, anlaşmayı 8 Şubat'ta Hakim James Donato'nun onayına sunacaklar ve bu hakim Epic v. Google davasını denetleyen hakim ile aynıdır.

Hatırlatmak isteriz ki Google, 2022 yılında uygulama geliştiricileri ile 90 milyon dolarlık daha küçük bir dava için anlaşma yapmıştı.