Google, Deepfake Tehlikesine Karşı Harekete Geçti: Sahte Görsellerin Sonu mu Geliyor?

Yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte, sahte görsel ve videoların üretimi de kolaylaştı. Özellikle ünlülerin deepfake içerikleriyle gündeme gelen bu sorun, artık Google tarafından ciddiyetle ele alınıyor.

Arama motoru devi, algoritmasında yapacağı önemli bir güncellemeyle sahte ve yanıltıcı yapay zeka içeriklerinin sıralamada aşağı düşmesini sağlayacak. Bu sayede, deepfake yöntemiyle üretilen sahte içeriklerin internet üzerindeki yayılımı önemli ölçüde azaltılmaya çalışacak.

Hedefte Ünlüler mi, Tüm Deepfake İçerikler mi Var?

Google'ın bu güncellemeyle öncelikli olarak ünlülerin sahte görsellerine odaklanacağı düşünülüyor. Ancak, tüm deepfake içeriklerin de arama sonuçlarında gerilere düşmesi bekleniyor. Şirket, bu güncellemenin ardından sahte yapay zeka içeriklerinin dolaşımını yüzde 70 oranında azaltabileceğini öngörüyor.

Halihazırda yapay zeka video üretme araçları emekleme aşamasında olsa da, gelecekte daha gelişmiş ve gerçekçi sahte videolar üretme potansiyelleri bulunuyor. Mevcut sorun ise, mevcut videolara ekleme yaparak sahte içerikler üreten uygulamalar. Google ve sosyal medya platformlarının bu tür içerikleri nasıl engelleyeceği ise henüz tam olarak bilinmiyor.

Sonuç olarak, yapay zeka teknolojisinin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan sahte içerik sorunu, teknoloji şirketleri ve düzenleyici kurumlar için önemli bir mücadele alanı haline geldi. Google'ın bu konuda attığı adımlar, sektördeki diğer oyuncuları da benzer önlemler almaya teşvik edebilir.

Peki sizce yapay zeka ile oluşturulmuş deepfake görsellerin ve videoların sıralamasını düşürmek ne kadar etkili olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.