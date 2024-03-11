Google’ın Başı Dertte: Deepfake Videolarda Ciddi Artış Söz Konusu!

Google, binlerce derin taklit (deepfake) pornografi şikayeti alıyor. İçerik üreticileri, telif yasalarını kullanarak rızasız sahte görüntüleri internetten kaldırmaya çalışıyor. Şikayetler neredeyse 30.000 URL'yi kapsadığından, uzmanlar Google'ın daha fazla yardım etmesi gerektiğini belirtiyor.

2017'den bu yana rızasız sahte görüntülerin internet üzerindeki sayısı patlama yaşadı. Zararlı videolar yayıldıkça, binlerce kadın, Twitch yayıncıları, oyuncular ve diğer içerik üreticileri de dahil olmak üzere birçok kişi eyleme geçti.

Google Önlem Alacak mı?

Kullanıcılar bu videoları barındıran web sitelerini Google'a bildirerek bu videoları arama sonuçlarından kaldırmaya çağırdı.

Sahtecilik konusunda son derece duyarlı olan şirket yönetimi, önceki açıklamalarında gerekli önlemleri alacaklarına dair bildirilerde bulunsa da, kullanıcıların endişeleri hala sürüyor. Ek olarak, bu teknoloji ile yapılan 13.000'den fazla telif hakkı ihlali tespit edildi.

Google'ın bu ihlalleri değerlendireceğini ve mesele hakkında yasal otoritelerle iş birliği yapması bekleniyor.

Amerika'daki genel seçimlere kısa bir süre kala, bu tür kimlik hırsızlıklarının artabileceği de tahmin ediliyor. Şirketin sahtecilikle mücadelede aldığı önlemler, sahte görüntü teknolojisinin yayılmasını kontrol altına almak adına daha etkili bir hale geltirilmesi gerektiği düşünülüyor.