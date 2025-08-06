Kendi Sanal Dünyanızı Yaratıp İçinde Gezeceğiniz Genie 3 Tanıtıldı!

Yapay zekânın gücü artık bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüz sahneleri aratmıyor. Google Deepmind, akıllara durgunluk veren bir teknolojiyi yapay zekâ ile harmanladı ve yeni aracı olan Genie 3'ü ortaya çıkardı. Genie 3, yapay genel zekâya (AGI) giden yolda atılmış büyük bir adım olarak tarihe geçiyor.

Bu araç, alışılan "prompt yaz, hizmet al" tarzından daha ötede, "sanal dünya" modelleri oluşturmakta kullanılabiliyor. Genie 3'e bir metin girişi yaptığınızda saniyede 24 kare hızında gezinebileceğiniz dinamik ortamlar oluşturuuyor. Genie 3, Google'ın video oluşturma modelleri olan Veo'nun üzerine inşa edildi.

Google Deepmind Genie 3 Nedir? Neler Yapabilir?

Bu yeni araç, yapay zekânın bir ortamı nasıl oluşturacağını görmek için tasarlanmış. Kullanıcı bir prompt girişi yaptığı zaman 720p çözünürlükte bir sanal dünya oluşuyor ve bu dünyanın tutarlılığı birkaç dakika boyunca devam ederek kullanıcıya daha önce görülmemiş bir deneyim sunuyor. Oluşturulan dünyalarla etkileşime girilebiliyor, istenilen karakterin gözünden dünyaya bakılabiliyor.

Örneğin Bahama adalarında gezintiye çıkmış bir robotun gözünden görmek istiyorsunuz. Promptu bu şekilde düzenlediğinizde istediğiniz konuma ulaşıp gezintiye çıkmanızı sağlıyor. Ancak bu aracın coğrafi olarak kusursuz dünyalar oluşturması şu an mümkün değil. Yeteri kadar geliştiğinde gerçekçi dünya simülasyonlarını oynatabilir hale getirecektir.

DeepMind Genie 3 Özellikleri

Genie 3 modeli, doğal dünya simülasyonları oluşturmak için mükemmel bir araç. Tarihte var olmuş ama artık harabe olan veya tamamen kendi hayal gücünüze bağlı hiç var olmamış alanlar yaratıp gerçekçi fizik kuralları kapsamında doğa ile iletişime geçebilirsiniz. Kapadokya'da bir balon gezintisine çıkabilir, İtalya sokaklarında at arabası ile gezinti yapabilirsiniz.

Oluşturulan dünyalarda doğal olaylar tamamen gerçek dünya gibi hissettiriyor. Ayrıca kullanıcı oluşturduğu dünyada değişiklik yapmak isterse yine promptlar aracılığıyla işlem gerçekleştirebiliyor. Değişiklikler anlık olarak uygulanıyor.

Genie 3 Nasıl Kullanılır?

Google DeepMind, teknolojinin sorumluluk bilinciyle geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu sebeple Genie 3'ü şimdilik akademisyenler ve içerik üreticileri gibi sınırlı bir kitleye sundu. Otonom sistemlerde büyük bir sıçramaya zemin hazırlayacak bu yeni nesil yapay zekâ teknolojisi, yolu direkt olarak AGI'ye çıkardığı için genel kullanıma açılmayabilir. Google bu konuda herhangi bir açıklama yapmadıysa da yakın zamanda bir güncelleme gelebilir.