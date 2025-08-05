Bu da Oldu: Google, Apple ile Dalga Geçti!

Teknoloji devi Google, yakın zamanda tanıtacağı Pixel 10 serisiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen seriye dair birçok detay şimdiden ortaya çıkmış durumda. Lansmana az bir süre kala Google, reklam çalışmalarını da hızlandırdı. Nitekim şirket, kısa süre önce yayınladığı yeni reklam filminde Apple’la adeta dalga geçti.

Google, Apple'ın Geç Kalmışlığıyla Dalga Geçti

Apple, "Apple Intelligence" kapsamında kullanıcılara birçok yapay zeka destekli özellik sundu. Ancak en önemlisi olan gelişmiş Siri henüz sunulamadı. Adeta bir devrim hedefleyen şirket, bu vaadini henüz hayata geçiremedi ve lansmanı 2026 yılına erteledi. Bu gecikmeyi fırsat bilen Google ise yeni reklam kampanyasında Apple’la alay etti ve kullanıcıları Pixel 10’a geçmeye davet etti.

Reklam videosunda Apple'ın hatasını vurgulayan şirket, şu ifadelere yer verdi:

Yeni bir telefonu, yakında gelecek bir özellik için alıyorsan...

Ama o özellik bir yıldır ‘yakında’ geliyorsa...

‘Yakında’nın tanımını değiştirebilirsin.

Ya da telefonunu değiştirirsin.

Apple, gelişmiş Siri’yi iPhone 16 modelleriyle birlikte kullanıma sunmayı planlıyordu. Hatta bu özellik, yeni iPhone’ların pazarlama sürecinde önemli bir koz olarak öne çıkarılmıştı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi ve Apple, kullanıcıların yoğun tepkisiyle karşılaştı. Hal böyleyken rakip firmaların bu durumu fırsata çevirmesi de pek şaşırtıcı olmadı.

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