Google’dan Büyük Yapay Zeka Hamlesi: Deneme Kabinleri Dijitale Taşınıyor!
Meta: Google, mağazalarda zaman kaybına sebep olan deneme kabinlerini ayağınıza getirdi. İşte detaylar!
Alışveriş sektöründe özellikle pandemi döneminde sıkça tartışılan mağazalardaki kıyafet değişimi konusuna Google dijital bir çözüm buldu. Sanal deneme adını verdiği bu yöntem ile kullanıcılar ürünü almadan önce çevrim içi olarak farklı vücut ölçülerine sahip kişiler üzerinde görecek.
Google E-Ticaret Sektörüne Yenilik Getiriyor
Teknoloji şirketi, geliştirdiği uygulamayla seçilen ürünü yapay zekayı aracılığıyla farklı fiziksel özelliklere sahip mankenler üzerinde resmedecek. E- ticaret dünyasına farklı bir bakış açısıyla yaklaşan Google, sanal kıyafet deneyimi adını verdiği uygulamada vücut şekillerinden etnik kökene kadar birçok farklı parametreyi bir araya getirdi.
Çeşitli fiziksel özelliklere sahip bu kişiler sayesinde kullanıcılar sayesinde ürünü sanal ortamda deneyerek mağazaya gitmeye gerek duymayacak. Oluşturduğu veri tabanını aldığım geri bildirimlere göre oluşturarak kullanıcı dostu yapay zeka projesini temellendirdi. Uygulama öncelikle tanınmış markaların ürünlerinde kullanılabilecek daha sonrasında diğer markalara da hizmet vermeye başlayacak.
E-Ticaret Alanında En Çok Hangi Şirket Tercih Ediliyor?
E-ticaret sektöründe pek çok altyapı firması bulunuyor. Bu dünyaya başarılı bir şekilde adım atmak isteyen kişiler, e-ticaret için altyapı firması tercih ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin yanı sıra e-ticaret alanında en çok tercih edilen şirket hangisi sorusunun da cevabını arıyor.
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