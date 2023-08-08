Google, Aramalardaki Dil Bilgisi Hatalarını Bulabilecek!

Son zamanlarda şirketler yapay zekâ desteği ile daha kapsamlı işler ortaya çıkarmaya çalışıyor. Özellikle Microsoft, Apple, Tesla gibi şirketler yapay zekânın nimetlerinden oldukça faydalanıyor. İşte Google da bu şirketlerin arasında yerini alıyor.

Yapay zekâ ile çalışmaya başlayan Google, dil bilgisi kurallarını da öğrenerek artık yapılan hataları bulabilecek. Yeni güncellemesinde arama çubuğuna yazılan cümlelerdeki dil bilgisi kurallarına uymayan yerleri kullanıcılara gösterecek.

Hangi Dillerde Çalışacak?

Google'ın bu yeni özelliği şimdilik yalnızca İngilizce için geçerli. Ancak yakın zamanda birçok dilde kullanılması bekleniyor. Arama çubuğundaki İngilizce metni kullanıcılar dil bilgisi bakımından kontrol edebilsin diye denetleme özelliği bulunacak. Örneğin bir cümlenin dil bilgisi hatalarını bulmak için "Gramer Kontrolü" butonuna basmak yeterli olacak.

Yazılan cümlenin doğru olması halinde yeşil bir onay işareti belirecek. Eğer yazılan ifade dil bilgisi kurallarına uymuyorsa Google metni yeniden yazacak. Daha rahat anlaşılabilmesi için de yaptığı değişikliklerin altını çizerek belirginleştirecek.

Google dil bilgisi hatalarını düzelttiği gibi yazım hatalarını da düzeltebilecek. Tıpkı Google Translate'te olduğu gibi düzeltilen metni kullanıcılar "Kopyala" butonundan kopyalayabilecek. Tabii ki tüm bunları yapabiliyor olması yüzde yüz doğru bir sonuç ortaya çıkaracağı anlamına gelmez. Çünkü yapay zekânın ona öğrettiği kadarını bilecek.

Dil bilgisi denetleyicisi tehlikeli, rahatsız edici, tıbbi içerikli, terör içerikli yazıları incelemeyecek. Denetleyici hem mobil hem de masaüstü platformlarda kullanılabiliyor olacak.

Siz Google'ın bu yapay zekâ destekli denetleyicisini Türkçe olsaydı kullanır mıydınız? Yorumlarda buluşalım.