Artık Kişisel Bilgilerinizi ve Fotoğraflarınızı Google Arama Sonuçlarından Kaldırabileceksiniz!

Google, geçtiğimiz yıl kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini artırmak için bir araç geliştirmişti. Kullanıcılar, Google arama sonuçlarında kendileri hakkında çıkan kişisel bilgilerin görünmesini istemezlerse bunu Google'a bildirebiliyordu.

Örneğin ev adresi, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi gibi Google'a verdiğiniz profil bilgileriniz siz istemediğiniz sürece kimseye gösterilmiyor. 'Sizinle ilgili sonuçlar' kısmından ayarlayabildiğiniz bu özelliği Google daha da geliştirdi ve özelliğe yeni bir güncelleme getirdi.

Artık sadece kişisel bilgilerinizin değil, web sitelerine yüklediğiniz fotoğraflarınızın da arama sonuçlarında çıkmasını engelleyebileceksiniz.

Eğer İsterseniz Google'dan Uyarı Bildirimi Alabileceksiniz!

Önümüzdeki günlerde eğer isterseniz, arama sonuçlarında çıkmasını istemediğiniz kişisel bilgileriniz aramada görünürse Google'dan size bir uyarı bildirimi gelecek. Sizi bilgilendirecek bu yeni kontrol paneli sayesinde Google'dan bu sonuçları kaldırmasını hemen isteyebileceksiniz.

Bir web sitesinde bulunan müstehcen görüntüleriniz varsa ve Google arama sonuçlarında görünüyorsa, yeni güncelleme sayesinde görüntünüzün kaldırılmasını rıza dışı kullanım sebebiyle talep edebilirsiniz.

Yani bu özellik sayesinde kullanıcıların kendi yüklediği ancak artık aramada görünmesini istemediği müstehcen içerikler de kaldırılabilecek. Ancak müstehcen içeriği Google aramalardan kaldırmanız, webden veya diğer arama motorlarından otomatik olarak kaldırdığınız anlamına gelmiyor. Buna dikkat etmenizde fayda var.

Gelen yeni güncellemede önemli iki özellik daha var; arama bulanıklaştırma ve ebeveyn denetimleri. Google, arama sonuçlarında çocukların müstehcen görüntülerle karşılaşmalarını engellemek için ebeveyn denetim panelini daha da güçlü hale getirdi.

Şiddet içerikli görseller ve müstehcen içerikler, arama sonuçlarında göründüğünde artık varsayılan olarak bulanıklaştırılacak. Bu güvenli arama bulanıklaştırma ayarı, bu ay tüm dünyadaki kullanıcılara sunulacak.

Google'ın kullanıcılarına tanıdığı bu hakları nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.