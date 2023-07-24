Google Dokümanlar’da Artık Satır Numaraları Otomatik Eklenebilecek!

Google Dokümanlar'a gelen güncellemeyle birlikte kullanıcılara yeni kolaylıklar sağlanmış oldu. Bunlardan bir tanesi de satır numaralarının otomatik eklenme özelliğinin yenilenmesi oldu.

Bilgiyasar ortamında bir belgeyi hazırlarken en önemli konu vakit kaybetmemektir. İşte bu sebeple belge üzerinde çalışırken kısayollar ve otomatik özellikler sıkça kullanılır. İşte Google Dokümanlar'a gelen satır numaraları güncellemesiyle birlikte, bir belgeyi hazırlarken vakit kaybı en aza indirilebilecek.

Satır numaraları, bir belgenin belirli parçalarını özellikle belirtmek ve işaret etmek için kullanılır. Güncelleme gelmeden önce bu özellik manuel bir şekilde yapılabiliyordu. Bu sebeple işler daha uzun sürüyor ve daha uğraştırıcı oluyordu. Ancak yeni güncellemede bu özellik otomatik hale getirildi. Böylece bir belgenin tamamına, bir sayfasına veya belirli bir bölümüne satır numaraları eklenebilecek.

Özellik Nasıl Aktif Hale Getirilir?

Google Dokümanlar'ın satır numaralarını etkin hale getirmek için öncelikle Dosya>Sayfa düzeni'ne gitmelisiniz. Burada Sayfalar'ı seçerek belgenizi disk belleği moduna almalısınız. Ardından, numaralı satırlar eklemek için Araçlar > Satır numaraları > Satır numaralarını göster'e tıklamalısınız. Böylece artık dokümanınızı otomatik bir şekilde numaralandırmış olursunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra numaralandırdığınız belgenizi bastığınızda bile sayılar baskıda görülecektir.

Satır numaraları genellikle hukuk uzmanları tarafından kullanılır. İşleri gereği bir belgenin belirli parçalarını işaretlemek durumunda kalırlar. Tıpkı hukuk alanında olduğu gibi farklı işlerde de numaralandırma ve maddeleme özellikleri oldukça önemlidir. Bu sebeple Google Dokümanlar'ın getirdiği bu yeni özellik tüm kullanıcıların işine yarayabilir.