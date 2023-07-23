Google Asistan'a İlk Yapay Zeka Özelliği Geliyor!

Google, Google Asistan'ın basit bir sesli komutla bir web sayfasındaki metni özetlemesine olanak tanıyacak potansiyel olarak kullanışlı bir özellik üzerinde çalışıyor.

9to5Google'a göre Google uygulamasının en son beta sürümü (sürüm 14.29), sesli asistanın gelecekte ilk üretken yapay zekâsını almaya hazırlandığına dair kanıtlar içeriyor. Asistan hâlihazırda web sayfalarını yüksek sesle okuyan ve 42'den fazla dil çevirisini destekleyen bir erişilebilirlik özelliği ile donatılmış durumda.

Gelecekte Asistan, "Hey Google, şunu özetlesene" ve benzeri cümleler kurduğunuzda okuması zor ve uzun makaleleri özetleyebilecek. Alternatif olarak bu komutu tek dokunuşla gerçekleştirebileceğiniz bir seçenek de yer alacak.

Google Asistan ile Makaleleri Özetleyebileceksiniz

Bununla birlikte Asistan'ın bu özelliği yalnızca doğrudan Google Chrome'da veya Chrome'a da dayanan bir çzel sekme aracılığıyla açılan web sayfalarını destekliyor gibi görünüyor. 9to5 ayrıca özelliğin şu anda çalışmadığını ve bir sayfayı özetlemesi istendiğinde yalnızca bir hata mesajı verdiğini belirtiyor.

Bu özelliğin muhtemelen hâlâ üzerinde çalışılıyor olsa da 9to5, herkese açık hâle geldiğinde Google'ın Pixel telefonlarına özel olabileceğini tahmin ediyor. Sesli asistanın "Arama ekranı", "Benim için bekle" ve "Hızlı ifadeler" gibi kullanışlı özelliklerinin çoğunun Google'ın en iyi Android telefonlarıyla sınırlı olduğu düşünüldüğünde, durumun böyle olması şaşırtıcı olmayacak.

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