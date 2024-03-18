Google'dan Yeni Özellik: Drive'a Karanlık Mod Özelliği Geliyor!
Google Drive kullanıcılarına yepyeni bir özellik sunuyor. Artık karanlık modda kullanılabilecek. İşte detaylar!
Google, normalde birkaç uygulamasında sunduğu karanlık mod özelliğini yeni bir uygulamasına daha getiriyor. Artık Drive kullanan kişiler de istedikleri zaman karanlık mod özelliğini kullanabilecekler.
Bu özellik geldiği zaman kullanıcılar “Koyu Mod” seçeneğine tıklayıp ardından “Drive’ı karanlık modda kullanmaya devam edin” uyarısı alacaklar. Sonrasında, sağ üst köşedeki simgeye dokunup Ayarlar'a giderek Genel seçeneğine tıklamaları gerekecek. Son olarak Görünüm'e basacaklar ve yeni mod ile kullanmaya başlayaaklar.
Karanlık Mod Nerelerde Kullanılabilecek?
Karanlık mod yalnızca doysa görünümüne uygulanabiliyor. Docs, Sheets, Slides gibi hizmetlere bu özellik uygulanamıyor.
Arka plan (kenar çubuğu, arama çubuğu vb.) daha açık renkte ve biraz gri tonlu iken, içerideki kapsayıcı daha koyu/siyah renkte.
Gmail de Google Keep ve Chat gibi karanlık temalar sunuyor. Fakat bu özellik herhangi bir maile tıklandığı zaman açılan mail detay ekranına uygulanmıyor.
Google Drive'da Aradığınızı Kolayca Bulmanız için 7 Öneri
Google’ın bulut depolama servisi Google Drive, gerek iş gerekse de bireysel kullanıcılarının vazgeçilmezleri arasında. Gelişmiş arama seçenekleri sayesinde Google Drive üzerinden bizimle paylaşılan ve paylaştığımız dosyalara artık daha rahat ulaşabiliyoruz.
Bu özellik şimdilik yalnızca sınırlı hesaplarda görülebiliyor, fakat Google'ın bu güncellemeyi tüm WorkSpace uygulamalarında devam ettirmesi bekleniyor.
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