Google'dan Yeni Özellik: Drive'a Karanlık Mod Özelliği Geliyor!

Google, normalde birkaç uygulamasında sunduğu karanlık mod özelliğini yeni bir uygulamasına daha getiriyor. Artık Drive kullanan kişiler de istedikleri zaman karanlık mod özelliğini kullanabilecekler.

Bu özellik geldiği zaman kullanıcılar “Koyu Mod” seçeneğine tıklayıp ardından “Drive’ı karanlık modda kullanmaya devam edin” uyarısı alacaklar. Sonrasında, sağ üst köşedeki simgeye dokunup Ayarlar'a giderek Genel seçeneğine tıklamaları gerekecek. Son olarak Görünüm'e basacaklar ve yeni mod ile kullanmaya başlayaaklar.

Karanlık Mod Nerelerde Kullanılabilecek?

Karanlık mod yalnızca doysa görünümüne uygulanabiliyor. Docs, Sheets, Slides gibi hizmetlere bu özellik uygulanamıyor.

Arka plan (kenar çubuğu, arama çubuğu vb.) daha açık renkte ve biraz gri tonlu iken, içerideki kapsayıcı daha koyu/siyah renkte.

Gmail de Google Keep ve Chat gibi karanlık temalar sunuyor. Fakat bu özellik herhangi bir maile tıklandığı zaman açılan mail detay ekranına uygulanmıyor.

Bu özellik şimdilik yalnızca sınırlı hesaplarda görülebiliyor, fakat Google'ın bu güncellemeyi tüm WorkSpace uygulamalarında devam ettirmesi bekleniyor.