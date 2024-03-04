Google Drive'a Yeni Güncelleme Geldi: Dosya Aramak Artık Daha Kolay!

Google Chrome'a geçtiğimiz günlerde aramaların iyileştirilmesi adına üç farklı güncelleme gelmişti. Şimdi de Google Drive'da bir değişiklik yapıldı. iOS kullanıcıların Google Drive'ı kullanma sıklığını artırabilecek güncelleme ile uygulamanın altyapısı daha da basitleştirildi.

Artık dosya türü, sahipler ve son değiştirilme için farklı açılır menüler kullanılabilecek. Yeni güncelleme Google Workspace ve bireysel abonelerinin yanı sıra iOS kullanıcılarına da geldi.

Google Drive'ın Yeni Güncellemeleri

Drive'da iOS kullanıcılarının arama yapmasını kolaylaştıracak bir takım güncellemeler yapıldı. Yapılan güncelleme sayesinde uygulamanın arama altyapısı basit hale getirildi.

Menü altyapısı ile dosya türüne göre arama yapmayı kolaylaştırılıyor. Google, kullanıcılarına birden fazla filtreleme seçeneği sunmasıyla aranan dosyaları daha kısa sürede bulabilme imkanı sunuyor.

Yakın dönemde Android kullanıcılarına da sunulacak olan güncellemenin haricinde yeni videolar için HTTP temelli Dinamik Uyarlanabilir Akış video altyapısı da kullanıcılara sunuldu. Bu altyapı video oynatma sürecine adaptif bitrate getiriyor ve böylecek ağ hızına göre video oynatma performansı, kalitesi ve hızı artıyor.

Yeni videolar için sunulan bu özellik yıl sonuna kadar da eski videolar için de geleceği söyleniyor.