Google Duet AI’dan Önemli Bir Yenilik: Siz Uyurken Toplantılara Girecek!

Google bugün bir süredir test sürecinde olduğunu belirttiği Duet AI asistanını Gmail, Drive, Slaytlar, Dokümanlar ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm Workspace uygulamalarında kullanıma sunduğunu duyurdu. Artık bu özellik, Google'ın Workspace uygulamalarına ödeme yapan herkesin kullanımına sunulacak.

Google, bu yılın başlarında düzenlediği geliştirici konferansında Duet AI'yi duyurdu ve tüm Google uygulamalarınızda yararlı bir işbirlikçi olara özellikler koleksiyonunu tanıttı. Duet'ten Google Dokümanlar taslağınızı Slaytlar'da bir desteye dönüştürmesini veya bir e-tablodaki verilerden bir grafik oluşturmasını isteyebilirsiniz.Yani yeri geldiğinde bir yaratıcı bir tasarım aracı olarakta kullanılabilir.

Duet AI Başka Neler Yapabilecek ve Ücreti Ne Kadar Olacak ?

Duet bir e-posta yanıtı yazabilir, görseller oluşturabilir. Ayrıca buna ek olarak Drive'ınızdaki öğeleri bulmak, belgelerinizi özetlemek ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. Duet'i bazı kaynaklar Clippy ve ChatGPT'nin yeteneklerinin bir karışımı olarak nitelendirmektedir

Duet yapay zeka tabanı ile sohbet'te okumaya vaktinizin olmadığı uzun ileti dizilerinin otomatik özetleri anlamına gelir. Workspace kullanıcısıysanız Duet, kullandığınız neredeyse tüm uygulamalarda görünmeye başlayacak. Bazı uygulamalarda bu, sağ üst köşedeki Duet simgesine tıklayarak erişebileceğiniz ayrı bir menüdür. Diğer yerlerde Duet'ten doğrudan e-postanızın veya belgenizin içinden yardım isteyebilirsiniz.Kısacası onu görmezden gelmek imkansız olacaktır.

Tabi ki bu kadar özelliğin bir araya geldiği bir yeniliğin bir ücretlendirmesi de olacak. Google, en azından büyük kuruluşlar için Duet'e erişim için kullanıcı başına 30 ABD doları ücret alacak. Workspace'in başkanı Aparna Pappu, küçük ekipler için fiyatlandırmayı kesinleştirmediğini de belirtti. Henüz çok yeni olan yapay zeka aracı için bu fiyatlandırmanın uygunluğu ise şimdilik tartışma konusu.

Yapay zekalar artık hayatımızın her yerinde,siz yapay zekayı neler yapmak için kullanıyorsunuz ? Yorumlarda belirtebilirsiniz.