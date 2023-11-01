Reklamverenlerin Hedefi Olan Google'ın En Kazançlı 20 Arama Sorgusu Açıklandı!
Google'ın en karlı arama sorgularına dair veriler ortaya çıktı. İşte en çok gelir getiren ilk 20 arama terimi ve haberin tüm detayları!
Google, her arama sonucundan reklam geliri elde etmez. Şirket, "ticari sorgular" olarak adlandırılan sorguların sadece yüzde 20'sinde reklam gösterdiğini açıklıyor.
Bu, kullanıcıların ne aradığına bağlı olarak reklamların görüntülenip görüntülenmediğini belirliyor. Ancak hangi arama terimlerinin en fazla gelir getirdiği, genellikle merak konusu olur.
En Çok Gelir Sağlayan 20 Arama Terimi
Bu liste, 22 Eylül 2018 haftasına ait ve o haftanın en çok gelir getiren sorgularını sıralıyor. Liste, uzun bir mahkeme sürecinin ardından, Yargıç Amit Mehta'nın kamuoyunu bilgilendirmeye ve desteklemeye daha fazla dikkat çekmesi nedeniyle açıklandı.
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- Otomobil Sigortası
- Araç Sigortası
- Ucuz Uçuşlar
- Araç Sigortası Teklifleri
- DirecTV (Doğrudan TV)
- Çevrimiçi Kolejler
- AT&T
- Hulu
- iPhone
- Uber
- Spectrum
- Comcast
- Xfinity
- Sigorta Teklifleri
- Ücretsiz Kredi Raporu
- Ucuz Araç Sigortası
- AARP (Amerikan Emekliler Derneği)
- LifeLock
Bu veriler, Google'ın reklamverenler için önemli bir platform olduğunu ve belirli arama terimlerinde üst sıralarda yer almanın cazip bir hedef olduğunu gösteriyor.
Apple'ın yeni iPhone modelini tanıttığı bir haftada "iPhone 8" ve benzeri sorguların ön plana çıkması da ilginç bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.
Google AdSense Nedir, Ne İşe Yarar?
Google AdSense nedir, ne işe yarar soruları, yeni bir internet sitesi kuran ya da YouTube kanalı açan kişilerin en fazla merak ettiği soruların başında geliyor.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR