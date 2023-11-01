Reklamverenlerin Hedefi Olan Google'ın En Kazançlı 20 Arama Sorgusu Açıklandı!

Google, her arama sonucundan reklam geliri elde etmez. Şirket, "ticari sorgular" olarak adlandırılan sorguların sadece yüzde 20'sinde reklam gösterdiğini açıklıyor.

Bu, kullanıcıların ne aradığına bağlı olarak reklamların görüntülenip görüntülenmediğini belirliyor. Ancak hangi arama terimlerinin en fazla gelir getirdiği, genellikle merak konusu olur.

En Çok Gelir Sağlayan 20 Arama Terimi

Bu liste, 22 Eylül 2018 haftasına ait ve o haftanın en çok gelir getiren sorgularını sıralıyor. Liste, uzun bir mahkeme sürecinin ardından, Yargıç Amit Mehta'nın kamuoyunu bilgilendirmeye ve desteklemeye daha fazla dikkat çekmesi nedeniyle açıklandı.

iPhone 8 iPhone 8 Plus Otomobil Sigortası Araç Sigortası Ucuz Uçuşlar Araç Sigortası Teklifleri DirecTV (Doğrudan TV) Çevrimiçi Kolejler AT&T Hulu iPhone Uber Spectrum Comcast Xfinity Sigorta Teklifleri Ücretsiz Kredi Raporu Ucuz Araç Sigortası AARP (Amerikan Emekliler Derneği) LifeLock

Bu veriler, Google'ın reklamverenler için önemli bir platform olduğunu ve belirli arama terimlerinde üst sıralarda yer almanın cazip bir hedef olduğunu gösteriyor.

Apple'ın yeni iPhone modelini tanıttığı bir haftada "iPhone 8" ve benzeri sorguların ön plana çıkması da ilginç bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.

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