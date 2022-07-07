Google AdSense Nedir, Ne İşe Yarar?

Google AdSense nedir, ne işe yarar soruları, yeni bir internet sitesi kuran ya da YouTube kanalı açan kişilerin en fazla merak ettiği soruların başında geliyor. Bu yazıda yazılım devi Google tarafından sunulan hizmete dair merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.

Son derece rekabetçi bir ortamda herhangi bir işletmenin çevrim içi dünyada varlığını sürdürebilmesi çok önemlidir. Aynı durum, işletmenin yanı sıra geçimini internet üzerinden devam ettiren YouTuber, blogger ve internet sitesi sahipleri için de geçerlidir.

Çevrim içi reklamcılık, dijital pazarlamanın önemli bir parçasını oluşturur ve internet sitesi gelirini arttırmanın temel bileşenlerinden bir tanesidir. Dijital dünyada para kazanılabilmesine olanak tanıyan çeşitli hizmetler yer alıyor. Bu hizmetler arasında Google AdSense de bulunuyor.

Google AdSense Nedir?

Her ne kadar pek çok kişi hobi uğraşı gibi görse de emeklerimizle ayakta duran web sitelerimizin gelir kaynağı işlevi görmesi en arzu edilesi durumdur. Bu noktada internet yayıncılığının yegâne gelir kaynağının reklam olduğunun altını çizmekte fayda var.

Bu sebeple web sitemizin belirli alanlarına çeşitli boyutlarda banner olarak isimlendirilen görseller koyarak söz konusu alanlara reklam verilebileceğini duyururuz ama istisnalar hariç genelde pek işe yaramaz. Bunun için web sitesinin önemli bir kitlesinin olması büyük bir öneme sahiptir.

Nitekim reklam verenler tekil bir web sitesine reklam yatırımı yapmaktansa reklam ağlarına ücret ödeyerek birden çok web portalında ürün ve hizmetlerinin reklamlarını yaptırırlar. Google, bu noktada bir reklam ağı sunuyor. Reklam verenler Google'ın Adwords adını verdiği sisteme bütçeler yükleyerek kampanya başlatabiliyor.

Google, "AdSense" adını verdiği platformu üzerinden reklam verenlerden aldığı reklam içeriklerini dağıtır. Web sitesi sahipleri de aldığı ziyaretçi ve tıklanma sayısı ile doğru orantılı gelir elde ederek kazanca ortak olur.

Google AdSense blog, internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden para kazanabilmenize imkân tanıyan bir hizmettir. Müşteriler ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak için reklam verir. Bunun için çeşitli tutarlarda ücret ödenir. Blog, web sitesi ya da YouTube kanalına sahip olan kişiler ise AdSense reklamlarını kendi platformlarında gösterir.

Böylelikle her iki taraf da kazanmış olur. Yani reklam veren kişiler kendi ürün ve hizmetlerinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarken reklamları kendi platformlarında gösteren kişiler ise para kazanır.

Belli bir alana odaklanmış web sitelerin AdSense yoluyla oldukça yüklü kazançlar elde ettiğini çeşitli kaynaklardan görmekteyiz. Yazılım devi tarafından sunulan hizmet, CPC yani tıklama başına maliyet modelini benimsiyor. İnternet sitesi sahipleri ya da YouTube'da içerik üreten kişiler, reklamlara her tıklandığında belirli oranda ücret alıyor.

Google AdSense ile Para Kazanma Yolları Neler?

Web sitesi

Blog

YouTube kanalı

Google AdSense ile internetten para kazanma yöntemleri, dijital dünyada içerik üreten kişilerin büyük bir kısmı tarafından oldukça merak ediliyor. Yazılım devi tarafından sunulan hizmet üzerinden para kazanabilmek için üç farklı yöntem mevcut.

İçeriklerinizi video formatında üretiyorsanız, AdSense reklamlarını YouTube videolarınıza entegre edebilirsiniz. Eğer metin formatında içerik yazıyorsanız, internet sitenize ya da blogunuza AdSense'i ekleyebilirsiniz.

Blog tarafında AdSense ile yalnızca Google tarafından sunulan Blogger hizmetinden para kazanabileceğinizi unutmayın. Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan hizmetten yararlanabilmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Yani AdSense'e ücretsiz bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz.

Google AdSense Hesabı Açma Adımları Neler?

AdSense sitesini ziyaret edin.

"Başlayın" butonuna basın.

Google hesabınızla giriş yapın.

Web sitenizin URL'sini yazın.

E-posta adresinizi girin.

Evet veya Hayır seçeneğini seçin.

"Kaydet ve Devam Et" butonuna tıklayın.

Ülkeyi seçin.

Sözleşmeyi kabul edin.

"Hesap Oluştur" butonuna basın.

Hesap türünü seçin.

Adres bilgilerini girin.

"Gönder" butonuna tıklayın.

AdSense kodunu kopyalayın.

Kodu sitenizin belirtilen kısmına ekleyin.

"Kodu siteme yapıştırdım" seçeneğini seçin.

"Bitti" butonuna basın.

Google tarafından sunulan AdSense hizmeti için çok kolay ve hızlı bir şekilde hesap oluşturabilirsiniz. Bu işlemi tamamlayabilmek ve böylelikle reklamlardan para kazabilmek için bazı adımları sırası ile uygulamanız gerekiyor.

Söz konusu işlemi gerçekleştirebilmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden popüler hizmetin resmî internet sitesini ziyaret edin. Siteyi ziyaret ettikten sonra sağ üst köşede yer alan "Başlayın" butonuna tıklayın.

"Başlayın" butonuna tıkladığınız takdirde Google Adsense giriş sayfası ile karşı karşıya kalacaksınız. Açılan sayfa üzerinden Gmail hesabınız ile hesabınıza giriş yapın. Daha sonra web sitenizin URL'sini yazın ve hemen ardından e-posta adresinizi girin.

Sayfanın alt kısmında konumlanan Evet veya Hayır seçeneğini seçin. Bu işlemin ardından "Kaydet ve Devam Et" butonuna tıklayın. Bir sonraki aşamada ülkeyi seçin ve ardından sözleşmeyi kabul edin. Daha sonra "Hesap Oluştur" butonuna basarak hesap oluşturma sürecini tamamlayın.

Söz konusu işlemin ardından başvuruda bulunabilmek için birkaç adım daha uygulamanız gerekiyor. Bir sonraki aşamada hesap türünü seçin ve adres bilgilerini girin. "Gönder" butonuna tıkladığınız takdirde yeni bir sayfa ile karşılaşacaksınız.

Açılan sayfada AdSense kodu yer alacak. Bu kodu web sitenizin belirtilen kısmına ekleyin. Daha sonra tekrar deminki sayfaya dönün ve "Kodu siteme yapıştırdım" seçeneğini seçin. Son olarak "Bitti" butonuna basın.

Bu yazıda yazılım devi tarafından sunulan reklam hizmetine dair merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer AdSense hoşunuza gitmediyse Google AdSense alternatifleri listemize da göz atabilirsiniz.