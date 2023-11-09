Google, Fortnite'ı Play Store'a Eklemek İçin Epic Games'e Milyarlarca Dolar Teklif Etmiş!

Epic Games ve Google arasındaki dava başladı ve ilk bilgiler geldi. Davanın seyrinin nasıl olacağı merak edilirken yeni bir detay ortaya çıktı. Buna göre Google, Fortnite'ı Play Store'a eklemek için Epic Games'e milyarlarca dolar teklif etmiş.

147 Milyon Dolarlık Teklif!

Google'ın Epic Games'e yaptığı tekliften bahsetmeden önce bilmeyenler için iki şirket arasındaki dava hakkında bilgi verelim. Epic Games, 2018 yılında Fortnite'ı kendi resmî sitesinden yayınladı.

Aradan geçen iki yılın ardından oyun Play Store'a geldi. Daha sonra Epic, oyunun iOS ve Android sürümleri için alternatif bir ödeme altyapısı ekledi. Kendi ödeme sisteminin kullanılmasını isteyen Apple, oyunu App Store'dan kaldırdı. Çok geçmeden Google da Play Store'da aynı şeyi yaptı.

Apple ile aralarındaki dava sürerken Epic Games'in Google'a açtığı dava yeni başladı. Epic Games, uygulama geliştiricilerinin dijital ürün veya hizmet satışlarından yüzde 30'a kadar komisyon ödemesini gerektiren şirket politikaları nedeniyle Google ile davalık oldu.

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde başlayan davada, Google'ın Android uygulamaları üzerinde yasa dışı bir tekel oluşturduğu iddia edildi. Şirketin hem federal rekabet yasalarını hem de ticareti kısıtlamayla ilgili California yasalarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Davada bir başka ayrıntı daha ortaya çıktı. Mahkeme sürecinden gelen resmî bir açıklamaya göre Google, Fortnite’ı Play Store üzerinden yayınlamak için Epic Games’e 147 milyon dolar teklif etmiş. Epic Games ise bu teklifi reddetmiş.

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