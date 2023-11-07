Epic Yetkilileri Açıkladı: "Epic Games Store 5 Yıldır Kâr Edemiyor!"

Epic Games Store genel müdürü Steve Allison, şirketin Google ile olan mahkemesinin açılışında Epic Games Store'un açılışından bu yana 5 yıl geçmesine rağmen hâlâ kâr edemediğini söyledi.

The Verge'ün haberine göre Allison, Epic Games Store için hedefin hâlâ büyüme olduğunu söyledi. Epic, Valve'in sektördeki baskın Steam platformuna rakip olarak Aralık 2018'de PC oyunları pazarını başlattı.

Pazar payını ele geçirmek isteyen Epic, oyun yapımcılarına Steam'den daha cömert bir gelir paylaşımı teklif etmişti. Buna göre oyun satışlarının %88'i geliştiricilere giderken, Steam'in aksine Epic yalnızca %12'lik pay almaya başlamıştı.

Epic Games Store, Geliştirici ve Yayıncılara Fırsatlar Sunmaya Devam Ediyor

Epic ayrıca büyük harcamalar yaptı ve haftalık ücretsiz oyun hediyelerine milyonlarca yatırım yaptı. Ağustos ayında ise şirket yeni bir Epic First Run programı duyurdu.

Epic First Run programı, her büyüklükteki geliştiricinin oyunlarını altı ay boyunca Epic Games Store'a özel hâle getirmeyi kabul etmeleri hâlinde gelirin %100'ünü talep etmelerine olanak tanıyor.

Geliştiricilerin eski oyunlarını Epic Games Store'a getirerek ilk altı ay boyunca %100 gelir payı almalarını sağlayacak bir başka Epic Games Store programı da Ekim ayında açıklanmıştı.

Tüm bunlara rağmen Epic, geçtiğimiz ay toplam iş gücünün %16'sını işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

Epic tarafında işler pek de iyi gitmiyor ve bu mali tablonun ne kadar süre daha sürdürülebilir olacağını hep birlikte göreceğiz.