Google Files Uygulamasına Çöp Kutusu Geliyor

XDA-Developers’tan Mishaal Rahman, Google Files uygulamasının kodlarını incelerken geliştirici ekibinin yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü tespit etti. Rahman’a göre milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan uygulama, çöp kutusu klasörü alıyor. Uygulamanın kullanıcıları, yeni gelecek olan özellikle beraber silinen fotoğraf, video ve belgeleri bu klasör üzerinden görüntüleme imkanına sahip olacak.

Google Files Çöp Kutusu Özelliği Alıyor

Google’ın üzerinde çalıştığı klasör uygulamada yer aldığında uygulamaya yeni bir seçenek daha eklendiğini göreceksinizdir. Bu seçenek “Çöp Kutusu” ismine sahip olacak ve sizi çöp kutusu klasörüne yönlendirecektir. Bu klasör sayesinde dosyalarınızı manuel olarak silebilecek veya orijinal konumlarına geri yükleyebileceksiniz. Bu özelliği Gmail’deki çöp kutusu gibi düşünmek yanlış olmayacaktır. Dosyalar 30 günün sonunda otomatik olarak silinecektir.

Google Files Nedir, Ne İşe Yarar?

Google, kullanılmayan uygulama, büyük ve yinelenen dosyaları hatta düşük çözünürlüklü videolar için ayrıntılı bir şekilde depolama alanı açma tavsiyeleri veren bir servistir. Kullanıcılar, 16 GB’lık depolama alanında yalnızca 4 GB kullanılabilir alan varsa söz konusu uygulamanın verdiği hizmetten yararlanarak 4 GB kullanılabilir alanı 7 GB’a kadar arttırabiliyor.

Kullanılabilir alan için çok iyi çözümlerden biri olan bu hizmet, dosyaları bulut depolama ile yedekleme hizmeti de vererek milyonlarca kullanıcının en iyi uygulamalar listesinin başında gelmeyi başarıyor. Kullanıcı arayüzünün sezgisel bir tasarıma dayanması, uygulamanın genel olarak çok basit yapıya sahip olması, uygulamanın milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmasının en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Uygulama, Google tarafından “üçü bir arada araç uygulaması” olarak nitelendiriliyor. Files’ın kullanıcılara sunduğu temelde üç farklı hizmet bulunuyor. İlk hizmet, yukarıda da bahsedildiği gibi, cihazda yer açmaya olanak tanıyor. Uygulamanın sunduğu bu hizmetle kullanıcılar cihazda istenmeyen dosyaları kaldırabilir ve ön belleğini temizleyebilir. Akıllı telefonun performansını optimize edebilir ve cihazın hızlanmasını sağlayabilir.

İkinci hizmet, kullanıcıların bazen bulması çok zor olabilen dosyaları hızlı ve basit bir şekilde bulmasına olanak sunuyor. Depolama alanına göz atabilir ve dosya yönetimi konusunda uzman olmanıza gerek olmadan aradığınız her şeyi hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Üçüncü hizmet ise fotoğraf, video, büyük dosyalar veya uygulamaları istediğiniz zaman istediğiniz kişi ile paylaşmanıza imkan veren hizmettir. Bu hizmet sayesinde arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz tüm dosyaları karşı tarafa aktarabilirsiniz.