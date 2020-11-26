Günümüzde akıllı telefonlar oldukça geniş depolama kapasiteleri ile kutudan çıkıyor ancak kullandığınız cihazın boş alanı size yetmiyorsa, akıllı telefonunuzda boş yer açmak için yapabilecekleriniz ile karşınızdayız. İşte depolama alanını rahatlatmak adına uygulayabileceğiniz bazı yöntemler!

Akıllı Telefonda Boş Yer Açmak için Yapılabilecekler

Akıllı telefonunuzun depolama kapasitesi ne kadar olursa olsun, en az yüzde 20 oranındaki kısmının boş bırakılması gerekir. Eğer depolama alanınız sonuna kadar doluysa çeşitli performans sorunları ile karşılaşmanız oldukça olasıdır. Peki akıllı telefonunuzda nasıl boş yer açabilirsiniz?

1- Kullanılmayan Verileri Silin

İlk adımımız, cihazınızın depolama birimini gereksiz yere meşgul eden dosyaların temizlenmesi ile başlıyor.

İndirilenler klasörünü temizleyin. Artık gerek duymadığınız fotoğrafları silin. Artık gerek duymadığınız videoları silin. Artık gerek duymadığınız müzikleri ve ses dosyalarını silin. Kullanmadığınız uygulamaları cihazınızdan kaldırın. Üçüncü parti temizlik uygulaması ile önbellek temizliği yapın.

2- Kullanılan Verileri Yedekleyin

İkinci adımımızda tutmak istediğiniz verileri harici bir diske ya da bulut depolamaya aktaracağız. Eğer cihazınızda Micro SD Kart girişi varsa harici bir bellek kullanabilir, yoksa bulut depolama servislerinden yardım alabilirsiniz.

Cihazınızda yer alan videoları buluta aktarın. Cihazınızda yer alan fotoğrafları buluta aktarın. Cihazınızda yer alan müzikleri ve ses dosyalarını buluta aktarın.

3- Klon Dosyaları Temizleyin

Üçüncü adımda cihazımızda bulunan klon dosyaları arayacağız ve varsa, bunları sileceğiz. Klon dosyalar, birebir aynı olmalarına karşın iki tane ya da daha fazla bulunan dosyalardır. (Örneğin İndirilenler klasöründen kopyalanıp başka bir klasöre yapıştırılan dosyalar)

Üçüncü parti bir uygulama yardımı ile klon dosyaları tarayın. Bulunan klon dosyaları cihazınızdan kaldırın.

Tüm bu adımların ardından depolama alanınızı bir nebze rahatlatabildiğinizi düşünüyoruz. Bu sürecin ardından yeni dosyalarınızı da buluta ya da harici bir diske yedeklemeyi ve orada barındırmayı ihmal etmeyin. Bu sayede ileri dönemlerde yaşanabilecek olası sorunların önüne geçmiş olacaksınız.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yöntemlerle birlikte depolama alanında boş yer açabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.