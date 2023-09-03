Google Fotoğraflar'ın Fotoğraf Kalitesine Beklenen Güncelleme Gelebilir

Mayıs ayında Google, Android 14 çalıştıran cihazlardaki uyumlu uygulamaların daha geniş renk ve ton yelpazesine sahip fotoğraflar göstermesine olanak tanıyan Ultra HDR'yi duyurmuştu.

Forbes'a göre, Google Fotoğraflar uygulamasında (sürüm 51.0.561138754) bulunan gizli kod dizelerine dayanarak, Ultra HDR uyumluluğunun Google Fotoğraflar uygulamasına gelmek üzere olduğu görülüyor.

Yeni Güncelleme Neleri İçerecek?

Google Fotoğraflar'da bulunan yeni kod dizeleri "Ultra HDR devre dışı, UltraHdrÖnizleme Parçası" gibi ifadeleri içerir. Ultra HDR, standart bir JPEG görüntüsüne "kazanç haritası" adı verilen ekstra bir bilgi katmanı ekler.

Eğer Google Fotoğraflar Ultra HDR için destek ekliyorsa Google'ın kamera uygulamasına gelecekte yapılacak bir güncellemenin Android telefonlara Ultra HDR'de çekim yapma yeteneği vermesi gerekecek. Belki de Pixel 8 serisi, Ultra Yüksek Dinamik Aralıkta çekim yapabilen ilk kameralara sahip olacak.

Google Fotoğraflar uygulamasının Ultra HDR'yi desteklemesi için Google'ın güncellemeyi etkinleştirmesi gerekecek. Bu güncellemenin, Google'ın 11 Ekim'de gerçekleşeceği bildirilen Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu piyasaya sürmesinin beklenmesinden biraz önce sessizce gerçekleşmesini bekliyoruz .

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