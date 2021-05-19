Google Fotoğraflar Kilitli Klasör Özelliği Alıyor!

Google Fotoğraflar Kilitli Klasör (Locked Folder) özelliği duyuruldu. Yeni özellik sayesinde diğer kişilerin görmesini istemediğiniz fotoğrafları ve videoları şifreli bir klasörde saklayabileceksiniz. Peki, gizliliği üst seviyeye taşıyacak yeni özellik ne zaman gelecek?

Google Fotoğraflar Kilitli Klasör Ne Zaman Gelecek?

İlk olarak 2015 yılında kullanıma sunulan görüntü depolama hizmeti Google Fotoğraflar, insanların en değerli anılarını saklayabileceği bir hizmet olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, gizliliği üst seviyeye çıkaracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Daha önce akıllı telefonunuzu birine verdiğiniz zaman telefonunuzda onun görmesini istemediğiniz fotoğraf veya videonun yer aldığını hatırladığınız oldu mu? Kilitli Klasör olarak isimlendirilen yeni özellik, bazı fotoğrafların ve videoların şifreli bir klasörde saklanmasını mümkün hale getirecek.

Kullanıcılar, diğer kişilerin görmesini istemediği hassas görüntüleri bir klasörde toplayabilecek ve klasöre bir şifre belirleyebilecek. Söz konusu görüntüler yalnızca şifreli klasörde görünecek. Böylece akıllı telefonunuzda yer alan görüntülere bakan kişiler, görmesini istemediğiniz görüntülere erişemeyecek.

With Locked Folder in @googlephotos, you can add photos to a passcode protected space and they won’t show up as you scroll through Photos or other apps on your phone. Locked Folder is launching first on Google Pixel, and more Android devices throughout the year. #GoogleIO pic.twitter.com/yGNoQ8vLdq — Google (@Google) May 18, 2021

Şifre olarak ister parmak izi ister PIN kodu kullanabileceksiniz. Elbette parmak izi ile giriş yapma seçeneğini kullanabilmeniz için akıllı telefonunuzun parmak izi okuyusuna sahip olması gerekiyor. Özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağını yukarıda yer alan tweet üzerinden görebilirsiniz.

Teknoloji devi tarafından aktarılan bilgilere göre Locked Folder olarak isimlendirilen yeni özellik ilk olarak Pixels modellerine gelecek. Şirket, yeni özelliğin bu yıl içerisinde daha fazla Android cihaz için kullanıma sunulacağını duyurdu. Pixels telefona sahip olmayan kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Google Fotoğraflar Sınırsız Depolama Hakkı Ne Zaman Bitiyor?

Google Fotoğraflar, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren yüklenen tüm fotoğraf ve videoları hesaptaki 15 GB'lık ücretsiz depolama sınırına dahil edecek. Belirlenen kota sınırını aşan kullanıcıların video veya fotoğraf silmesi gerekecek. Bunu yapmak istemeyenlerin Google One aboneliğine ihtiyacı olacak.

Google Fotoğraflar'ın depolama alanına sınır getirme fikri, Kasım 2020 tarihinde David Leib tarafından ortaya atıldı. Ona göre böylesine ücretsiz bir hizmet sunmak şirkete çok pahalıya mal oluyor. Fotoğraflar servisine sınırlama getirmek, Leib'e göre hizmetin maliyetini önemli ölçüde düşürecek.