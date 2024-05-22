Google Fotoğraflar Kullanıcıları Sevindirecek Yeni Bir Özelliğe Kavuşuyor: Ne Zaman Kullanılabilecek?

Google, bir dizi yapay zeka özelliğini tanırken öte yandan kendine ait uygulamalara da çeşitli yeni özellikler tanıtmaktan kaçınmıyor. Son olarak Android telefonlarda bulunan Google Fotoğraflar uygulaması için yeni bir özellik üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.

Android Authority'den Assemble Debug, Google'ın Fotoğraflar uygulamasının son sürümünde yeni bir özellik keşfetti. Bu özelliğin adı ise "Sinematik An" olarak geçiyor. Peki bu özellik ne işe yaracak?

Google Fotoğraflar'a Sinematik An Özelliği Geliyor

Son sürüm güncellemesinde ortaya çıkan koda bakıldığı zaman, Google Fotoğraflar'a "Sinematik An" adında bir özellik gelecek. Bu özellik, Sinematik Fotoğraflar özelliğine benzer bir şekilde çalışıyor.

Kullanıcıların fotoğraflarından oluşan 3 boyutlu görüntüleyiciler oluşturmasını sağlayan özellik, Sinematik An özelliği ile videolarda da çalışacak. Ortaya çıkan kodda Google Fotoğraflar'ın bir videonun belirli kısmını seçerek ona ağır çekim efekti otomatik olarak uygulanabilecek.

Bu özelliğin otomatik olarak gerçekleştirilmesi kullanıcılar için büyük bir avantaj olacak. Sinematik Fotoğraflar özelliği kullanıcılara manuel olarak düzenleme imkanı sunarken, Sinematik An videolarda bunu tamamen otomatik olarak gerçekleştirebilecek.

Özelliğin tam olarak ne zaman kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor ancak bir sonraki güncelleme ile birlikte gelebileceği düşünülüyor.