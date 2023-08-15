Google Fotoğraflar’daki “Anılar” Bölümüne Yapay Zekâ Desteği Geliyor!

Google Fotoğraflar, kullanıcıların anılarını daha eğlenceli hâle getirmek için "Anılar" sekmesini oluşturmuştu. Bu sekmede geçmiş yıllardan ve yakın tarihten alınan örnek fotoğraflar, kısa kesitler hâlinde bir albüme dönüştürülüyor.

Albüm, hikâyeler şeklinde açıp izlenebiliyor. Gelecek yeni güncelleme sayesinde Anılar'daki fotoğraflar kullanıcıların düzenlemesine açık olacak. Yapay zekânın desteğiyle de çok daha yaratıcı bir bölüm hâline gelecek.

Anılar Bölümüne Ekleme-Çıkarma Yapılabilecek!

Google Fotoğraflar'ın şu anki sürümünde Anılar bölümündeki fotoğraflar otomatik olarak oluşturuluyor. Siz bu fotoğraflara herhangi bir düzenleme yapamıyorsunuz. Ancak yeni yapay zekâ destekli güncellemeyle birlikte fotoğrafları istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

Yani Anılar bölümündeki fotoğraflarınıza bir yenisini daha ekleyebilecek veya beğenmediğiniz bir fotoğrafı albümden çıkarabileceksiniz. Uygulamanın kendisinin hazırladığı albümden memnun olmazsanız onun yerine kendiniz de bir anılar albümü oluşturabileceksiniz.

Albümün başlığını ve metinlerini kendiniz belirleyebileceksiniz. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa yapay zekâ size başlık önerisinde bulunabilecek. Böylece ortaya daha yaratıcı ve kişiselleştirilmiş bir Anılar albümü çıkarmış olacaksınız.

Yapay zekâ desteği şimdilik yalnızca ABD'deki bazı kullanıcılara açık. Ancak yakın zamanda tüm kullanıcılar yapay zekâ ile güncellenmiş yeni sürümü kullanabilecek.

Güncellemeyle birlikte uygulamaya gelen harika bir özellik daha var. Oluşturduğunuz albümleri ve zaman çizelgelerini, sosyal ağlardan sevdiklerinizle paylaşabileceksiniz.

Google Fotoğraflar, Anılar bölümünün görünümünü daha iyi hâle getirmek için geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

Siz, anılarınızı paylaşmayı ve fotoğraf albümleri yapmayı sever misiniz? Yorumlarda buluşalım.