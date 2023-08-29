Google Fotoğraflar, Android, iOS ve Web’te Yeni Bir Özellik Sundu!

Google Fotoğraflar birçok kullanıcının vazgeçilmezlerinden.En sevilen özelliği ise devamlı yedekleme yaparak her türlü riskli durumda fotoğraflarınıza ulaşmanızı sağlaması.Aynı zamanda içerisinde hem medyamızı dönüştürebilen hem de cihaz depolama alanımızı aynı anda yönetebilen yararlı özellikler ve yardımcı programlar da içeriyor.

Bu programlardan bir tanesi de Kilitli Klasör'dür. Burada bulunan fotoğraflar; fotoğraflar tablosunda, anılarda, aramalarda veya albümlerde görünmez ve cihazınızdaki fotoğraflarınız ile videolarınıza erişimi olan diğer uygulamalar tarafından kullanılamaz. Ancak 2 adet temel eksikliği vardı bunlardan ilki Android dışındaki herhangi bir cihazı çalıştıran cihazlarla uyumluluk ikincisi ise cihaz değişimi durumunda medyayı yedekleme ve senkronize etme yeteneği.

Bu demek oluyor ki yeni bir cihaza geçtiğinizde bu güvenli klasördeki öğeler, kablolu veya bulut veri aktarımları sırasında Google hesabınıza yedeklenmez veya başka bir cihaza taşınmaz. Ayrıca, Fotoğraflar uygulaması verilerinizi kaldırırsanız veya temizlerseniz, Kilitli Klasördeki tüm öğeler silinir ve sonsuza kadar kaybolur. En basit durumlarda dahi hassas verilerinizi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Peki Yeni Güncelleme ile Neler Değişiyor ?

Yeni güncelleme ile Kilitli Klasördeki öğeler artık yedeklenecek ve Google hesabınızla senkronize edilecek. Artık iOS ve web dahil tüm cihazlarınızdan erişilebilir olacak. Bu da demek oluyor ki artık cihaz değitirme,veri temizleme gibi durumlarda hassas verileriniz de güvende olacak.

Böylece kullanıcılar artık telefon değiştirme gibi durumlarda Kilitli Klasör'de bulunan verilerine kolaylıkla yeniden erişebilecek ve veri silinmesi ,veri kaybetme gibi olumsuz durumlarla da karşılaşmayacaktır.

Google, bu değişikliklerin bugün mevcut Android cihazlarda yayınlanmaya başlayacağını belirtiyor ancak Google'ın aşamalı sunumlarında genellikle olduğu gibi, bu özelliğin Google Fotoğraflar uygulamanızda açılır penceresini görmeniz biraz zaman alabilir.

Sİz yeni güncellemeyi kullanacak mısınız,verilerinizin güvende olduğunu düşünüyor musunuz? Bizlerle paylaşabilirsiniz.