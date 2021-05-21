Google Gallery Go İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Google Gallery Go indirme sayısı belli oldu. Google Fotoğraflar alternatifi uygulama, 100 milyonu aşkın indirme sayısı ile büyük bir başarının altına imza attı. Peki, Gallery Go'nun özellikleri neler, nasıl indirilir? ABD merkezli teknoloji devi tarafından geliştirilen uygulamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Google Gallery Go İndirme Sayısı 100 Milyonu Aştı

Google Fotoğraflar, Android platformundaki en popüler galeri uygulamalarından bir tanesidir fakat giriş seviyesi telefonlarda verimli bir şekilde çalışmayabiliyor. Bu durum, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, bu sorunu ortadan kaldırmak için Gallery Go'yu geliştirdi.

Google Fotoğraflar uygulamasının hafifletilmiş sürümü olarak nitelendirilen Gallery Go, giriş seviyesi akıllı telefonlar için tasarlandı. Küçük dosya boyutu ile birlikte gelen uygulama sade bir tasarıma sahip. Uygulama, az bellek kullandığından ötürü sistemi pek yormaz. Böylece uygulama, telefonunuzun yavaşlamasına neden olmaz.

İnternet bağlantısı olmadan çalışabilen uygulama, Google Play Store'da büyük bir başarının altına imza attı. Kısa süre içerisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerliği elde etmeyi başaran galeri uygulaması, 100 milyondan fazla indirildi. Milyonlarca Android kullanıcısının galeri uygulaması için Gallery Go'yu tercih ettiğini görüyoruz.

Karanlık moda sahip olan popüler uygulamada kullanımı oldukça kolay fotoğraf düzenleme araçları yer alıyor. Teknoloji devi tarafından geliştirilen uygulama, fotoğrafları gruplara göre otomatik olarak organize eder. Bu sayede galeri üzerinden bir fotoğrafı daha kısa süre içerisinde bulabilirsiniz.

Klasör ve SD kart desteğine sahip olan Gallery Go'da tıpkı Google Fotoğraflar'da olduğu gibi "Çöp Kutusu" özelliği bulunuyor. Yanlışlıkla sildiğiniz fotoğraf ve videolarınıza "Çöp Kutusu" üzerinden tekrar ulaşabilme imkanı elde edebilirsiniz.

Gallery Go, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için birbirinden başarılı özellikler sunuyor. Popüler galeri uygulamasını henüz denemediyseniz aşağıda yer alan "İndir" butonuna tıklayarak cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

ABD'li Teknoloji devi Google tarafından geliştirilen uygulamanın indirme sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygulamanın elde ettiği başarı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.