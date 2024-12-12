Google'dan Şimdiye Kadar Geliştirilen En Akıllı Yapay Zeka: Gemini 2.0

Google, yapay zeka alanındaki rekabeti değiştiren yeni hamlesini duyurdu. Bir süredir OpenAI'ın ChatGPT'si ile olan yarışta geride kalan şirket, farkı kapatmak için Gemini 2.0 ile karşımıza çıktı. Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis ve CTO’su Koray Kavukçuoğlu tarafından duyurulan bu yeni model, yapay zeka teknolojisinde sınırları zorlamayı hedefliyor. İşte detaylar!

Google Gemini 2.0 Neler Sunuyor?

Gemini 2.0 ailesinin ilk üyesi olan "Gemini 2.0 Flash" performans ve hız açısından çıtayı yükseltiyor. Önceki sürüm olan 1.5 Flash’tan iki kat daha hızlı olan bu model sadece metin değil, görsel ve işitsel içerikleri de aynı anda analiz edip işleyebiliyor. Yakın zamanda ise Pro gibi farklı modellerle karşımıza çıkması bekleniyor.

Ayrıca kullanıcılar artık metin ile birlikte görüntü oluşturabilen ve sesli yanıtlar verebilen bir yapay zeka deneyimi yaşayabilecek. Gemini 2.0’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Google Arama gibi entegre araçları kullanarak daha fazla işlevsellik sunması.

Geliştiriciler, bu modeli Google AI Studio ve Vertex AI platformları üzerinden deneyebilecek. Buna ek olarak Gemini kullanıcılarına da deneysel bir sürümü kullanıma sunuldu. Modelin daha kapsamlı bir sürümü ise Ocak 2025'te tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

Google'ın tek sürpriz Gemini 2.0 Flash değil elbette. Şirket, bu yeni teknolojiyi çeşitli prototiplerle destekliyor:

Project Astra : Günlük hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan bir yapay zekâ asistanı. Çoklu dil desteği, uzun süreli bağlam anlama ve kişiselleştirilmiş deneyim sunuyor.

: Günlük hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan bir yapay zekâ asistanı. Çoklu dil desteği, uzun süreli bağlam anlama ve kişiselleştirilmiş deneyim sunuyor. Project Mariner : Tarayıcı tabanlı görevleri daha akıllı bir şekilde yerine getirebilen, web sayfalarını anlayıp kullanıcıya yardımcı olabilen bir prototip.

: Tarayıcı tabanlı görevleri daha akıllı bir şekilde yerine getirebilen, web sayfalarını anlayıp kullanıcıya yardımcı olabilen bir prototip. Jules: Yazılımcılar için geliştirilen bu asistan, kod yazma ve hata ayıklama gibi görevlerde rehberlik ediyor.

Bunlara ek olarak, Gemini 2.0’ın oyun dünyasında kullanımı da test ediliyor. Modelin yakın gelecekte daha canlı bir açık dünya ve daha kapsamlı NPC'ler sağlayacağı tahmin ediliyor.