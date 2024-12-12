Google'dan Dev Adım: Yapay Zeka Artık Web'de Sizin İçin İşlemler Yapabilecek

Google, web'de sizin adınıza işlem yapabilen ilk yapay zeka aracı özelliğini tanıttı. DeepMind ekibi tarafından geliştirilen bu prototipin adı “Project Mariner.”

Chrome tarayıcısını kontrol eden ve web sitelerinde gezinerek butonlara tıklayan, formları dolduran bu aracın arkasında Google'ın yeni nesil yapay zeka sistemi Gemini yer alıyor.

Özellik şu anda test aşamasında. Tam sürümünde Gemini destekli Mariner'in; kullanıcıların internet siteleriyle birebir etkileşime girmesi yerine, yapay zekanın bu görevleri üstlenmesini sağlaması bekleniyor.

Tek Tıklamayla Kolay İnternet Deneyimi

Google Labs direktörü Jaclyn Konzelmann'ın TechCrunch'a yaptığı gösterimde, Mariner'ın Chrome'a eklenti olarak yüklendiği ve tarayıcınızın sağ tarafında bir sohbet penceresi olarak belirdiği görüldü. Kullanıcılar, araca “Bu alışveriş listesine göre bir market sepeti oluştur” gibi komutlar verebiliyor.

Komut sonrasında Mariner bir internet sitesine girip sanal bir sepet oluşturdu ve listedeki ürünleri bu sepete ekledi.

Şunu da belirtmeliyiz ki bu yapay zeka aracı, insan hızından çok daha geride kaldı. Fare hareketleri arasında 5 saniye kadar gecikmeler yaşanıyordu. Ayrıca araç zaman zaman görevi yarıda kesip, "Kaç tane havuç alayım?" tarzında sorular soruyordu.

Arka planda Mariner, tarayıcı penceresinin ekran görüntülerini alıyor ve bu görüntüleri bulutta işlemesi için Gemini'’ye gönderiyor. Yapay zeka bu verileri işleyerek tarayıcıya geri dönüyor ve gerekli talimatlarla web sayfasını yönlendiriyor.

Google Project Mariner Neler Yapabilir?

Project Mariner; seyahat ve otel arama, ev için alışveriş yapma, tarif bulma gibi çeşitli görevlerde yardımcı olabilir. Ancak aracın şu anda yalnızca Chrome'un aktif sekmesinde çalıştığı ve kullanıcının tarayıcıdaki hareketlerini izleyerek işlem yaptığı belirtiliyor. Yani bilgisayarınızı başka bir iş için kullanamıyorsunuz.

DeepMind CTO’su Koray Kavukcuoğlu, bu tasarımın “Kullanıcılar, yapay zekanın ne yaptığını her an görebilmeli” fikriyle yapıldığını söyledi.

Project Mariner'in güvenlik gereğiyle kredi kartı bilgileri veya fatura bilgilerini dolduramıyor. Çerezleri kabul etmez ya da hizmet koşullarını onaylamaya da yetkisi yok. Google bu sınırlamaları bilinçli olarak koyduğunu ve kullanıcıların kontrolü elinde tutmasını amaçladığını belirtiyor.

Google'ın Diğer Yapay Zeka Araçları

Google, Project Mariner'ın yanı sıra diğer yapay zeka aracını da duyurdu:

Deep Research: Kapsamlı sorulara çok adımlı planlar yaparak cevap buluyor ve detaylı raporlar oluşturuyor.

Jules: Yazılımcılar için GitHub entegrasyonu sağlayan bir kodlama yardımcısı.

Oyun Navigasyonu: Clash of Clans gibi oyunlarda yardımcı olmak için geliştirilen bir prototip.

Google bu yeniliklerin 2025 yılı itibarıyla kullanıma açılacak.