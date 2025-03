Arkadaşınızı Arar Gibi: Gemini Artık Ekranınızı ve Kameranızı Görebiliyor

Google sözcüsü Alex Joseph'in The Verge'e yaptığı açıklamaya göre, Gemini'nin yeni özellikleri Google One AI Premium aboneleri için kademeli olarak sunulmaya başlandı.

Bu yeni özellik biraz tartışmalı da olsa yapay zeka dünyasında devrim niteliğinde. Zira Gemini artık telefon ekranınızı veya kamera görüntünüzü gerçek zamanlı olarak analiz edebilecek ve anında sorularınıza yanıt verebilecek.

Rakiplerini Geride Bıraktı, Fark Açılıyor

Google, bu hamlesiyle yapay zeka asistanları yarışında Amazon ve Apple'ın önüne geçti. Özellikle Apple daha gelişmiş Siri'yi piyasaya sürmek şöyle dursun geliştirme aşamasında bile zorlanırken ve Amazon, yeni nesil Alexa Plus modelini kullanıma açalı henüz birkaç gün olmuşken Google aradaki farkı açıyor gibi görünüyor.

Peki gerçek zamanlı video özelliği nasıl çalışıyor?

Görüntülü Konuşma Yapar Gibi Öneri Alın

Reddit'ten bir kullanıcı, Xiaomi model telefonunda özelliğin aktifleştiğini gördükten sonra bunu sosyal medyada paylaşmaya karar verdi. Söylediğine göre Gemini, ekranda bulunan içerikleri okuyup analiz edebiliyordu. Bunu sonradan bir video ile gösterdi.

İlaveten bundan böyle Gemini'da canlı video desteği de olacak. Yani kameranızı açıp görüntüyü bota gösterdiğiniz zaman size gerçek zamanlı olarak analizini yaptıktan sonra geri bildirimde bulunacak. Google bir demo videosu paylaştı; burada bir kullanıcı, yeni boyayacağı seramik için uygun renk tonunu Gemini'a soruyordu. Yapay zeka canlı görüntüyü analiz ettikten sonra önerilerde bulundu ve kullanıcıya yardımcı oldu.

Sizce yapay zekanın bu kadar derin entegrasyonu güvenlik ve gizlilik açısından riskli mi, yoksa kullanıcı deneyimini devrim niteliğinde iyileştirecek bir gelişme mi? Yorumlarda buluşalım!