Google'ın Yapay Zekası Otomobillere ve Kulaklıklara Geliyor!

Yapay zeka, mobil cihazlardan çıkıp gündelik hayatın vazgeçilmezlerine doğru genişliyor. Teknoloji devi Google, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı geliştirmeyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Buna göre şirketin yapay zeka aracı Gemini, arabalara, saatlere ve daha fazlası için kullanıma sunulacak. İşte ayrıntılar!

Google, Gemini'yi Arabalara, Saatlere ve Daha Fazlasına Sunacak

Google CEO’su Sundar Pichai, çatı şirket Alphabet'in 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bu açıklama sırasında önemli bir duyuru da gerçekleştiren Pichai, Google’ın yapay zeka modeli Gemini'ın yakında sadece telefonlarda değil, birçok farklı cihazda da kullanılacağını söyledi. Şu anda mobil cihazlarda Google Asistan’ın yerini almaya başlayan Gemini, yılın ilerleyen dönemlerinde tabletlerde, arabalarda, kulaklıklarda ve akıllı saatlerde de aktif olacak.

Pichai, Gemini'ın akıllı saatlerde Wear OS aracılığıyla, otomobillerde ise Android Auto üzerinden kullanıcılarla buluşacağını belirtti. Firma bu açıklamasıyla heyecan yaratsa da kullanıma sunulması için net bir tarih paylaşmadı. Fakat bu yılın sonları işaret edildi.

Aslına bakacak olursak Google'ın böyle bir adım atması pek de şaşkınlıkla karşılanmadı. Zira şirketin yapay zeka alanına büyük yatırımlar yaptığı ve Gemini'ı Google ekosistemine yaymak için çalışmalar yürüttüğü biliniyordu. Kısa süre önce yapılan açıklamayla birlikte bu çalışmalarda önemli bir eşiğe ulaşıldığı belli oldu.

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