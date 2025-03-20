Gemini, Araçlar İçin Yapay Zekalı Bir Asistan Olacak Ama Kötü Bir Yanı Var

Google, günümüz popüler yapay zeka botlarıyla kapışan Gemini modelini Android Auto'ya entegre edeceğini açıkladı. Şirket, Gemini'ın araçlarda kullanılmasıyla kullanıcılara yol yardımı yapacak, araç durumu hakkında detaylı bilgiler verecek ve zaman zaman şoförle sohbet edecek bir asistan sunmak niyetinde ama şimdiye kadar yapılan önizleme testleri pek iç açıcı değildi.

Şu an Gemini'nin Android Auto’daki performansı yavaş, yetersiz ve sinir bozucu—test edenlerin düşünceleri bu yönde. Google'ın bu durumu hızlı bir şekilde düzeltmesi lazım, yoksa Google Glass gibi Gemini da bir fiyasko olup çıkabilir.

Sistem Hazır Olmadan Piyasaya Sürüldü

Kullanıcılar sistemin henüz hazır olmadan piyasaya sürüldüğünü düşünüyor ve bu durum, Google'ın geçmişteki başarısız projelerini hatırlatıyor.

Hatırlanacağı üzere Google Glass da erken lansman yapan bir projeydi. Ardından büyük hayal kırıklıkları geldi. Ürün tam teşekküllü bir şekilde hazır olmadan piyasaya çıkınca kullanıcılar haliyle ilk deneyimlerini kötü olarak işaretliyor; bu da projenin gelecekte başarılı olma ihtimalini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.

Aslında Gemini'ın Android Auto'ya entegre edilmesinde büyük avantajlar var. Örneğin AI, doğal dil işleme sayesinde sürücüyle sohbet edebilir. Böylece uzun yolculuklarda sürücünün uyuyakalma riski azalır, hem de sıkılmadan yolculuk edebilir.

Yapay zeka aracın durumu hakkında da detaylı bilgi verebilir. Olası bir motor arızasında ışık yandığında bu ışığın anlamını anlatabilir ve dahi bir çözüm sunabilir.

Son olarak klasik asistan yardımı; en yakın benzin istasyonu, konaklama, restoran gibi yerleri bulup rota oluşturabilir—tabii tüm bunlar Google'ın sorunu ne kadar geniş çaplı çözeceğine bağlı. Aksi halde Google Glass gibi bu proje de batacak.