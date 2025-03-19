Google Gemini Herkesin Kullanımına Açıldı: Giriş Yapmanıza Bile Gerek Yok

Popüler yapay zeka botlarından Gemini, artık herkesin erişimine açık. Üstelik bir hesap oluşturmanıza bile gerek kalmadan direkt olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Google, gizlilik konusuna verdiği önemi böyle vurgularken yıl sonuna doğru Google Asistan'ın yerine tamamen geçirecek. Süreç bittiğinde Google Asistan uygulaması Play Store'dan kaldırılacak ve cihazlarda kullanılamaz hale gelecek.

Yeni Canva ve Audio Overviews Özellikleri

Gemini son zamanlarda fazlasıyla işlevsel oldu. Son olarak Canvas ve Audio Overviews gibi özellikleri edinmişti. Şimdi de herkesin hesapsız bir şekilde ulaşabileceği bir araç haline geldi. Böylece hızlıca bir şeye cevap almak istediğinizde veya kısa bir işinizi halletmek için botu açtığınızda hesap oluşturmak zorunda kalmayacaksınız. Verileriniz kayıt edilmediği için de gizliliğinizi koruyacaksınız.

Gemini'yi giriş yapmadan kullanmak için tek yapmanız gereken gemini.google.com adresine gitmek. Daha önce giriş yapmış kullanıcılar isimleriyle karşılanırken, artık doğrudan "Meet Gemini, your personal AI assistant" (Gemini ile tanışın, kişisel yapay zeka asistanınız) mesajı gösteriliyor.

Neden Hesapsız Giriş Sağlandı?

Google'ın bu değişikliği yapmasının birkaç sebebi var. Öncelikle, yapay zeka asistanlarını daha geniş bir kullanıcı kitlesine yaymak istiyorlar. Gemini'yi giriş yapmadan kullanılabilir hale getirerek, özellikle hızlıca bir şeyler sormak veya test etmek isteyen kullanıcıları kazanmak niyetindeler.

İlaveten ChatGPT gibi rakiplere kafa tutmak için de iyi bir yöntem. Zira OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT, ücretsiz olarak giriş yapmadan kullanılıyor, tabii belli bir noktaya kadar. Google da aynı kolaylığı sağlıyor ve bu kısıtlamaları devre dışı bırakıyor. Gemini'nin kısıtlamaları hiç yok değil elbet. Liste şöyle:

Android uygulamasında hala Google hesabı ile giriş yapma zorunluluğu bulunuyor.

Deneysel modeller (2.0 Flash Thinking, Deep Research, Personalization) giriş yapmadan erişilemiyor.

Dosya veya belge yükleme gibi özellikler için hala bir Google hesabı gerekiyor.

Yalnızca varsayılan olarak Gemini 2.0 Flash modeli kullanılabiliyor.

Sohbet geçmişinizi kaydetmek için giriş yapmanız şart.

Yine de meseleye bir bütün olarak bakıldığında Google Gemini kullanımı artık çok daha kolay.