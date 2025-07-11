Oturduğunuz Yerden Animasyon Yapmak Saniyeler Sürecek

Google Gemini, tıpkı Veo 3 gibi 8 saniyelik videolar üretebileceği yeni bir teknolojiyle renklendi. Veo 3, kullanıcının girdiği promptlarla çalışıyor. Google Gemini ise ondan farklı olarak sadece bir fotoğrafla işlem yapabiliyor. Şimdilik Google AI Pro abonelerinin kullanabildiği bu özellik, 150'den fazla ülkede aktif halde. Gelen verilere göre Google Gemini son yedi haftada 40 milyondan fazla kez video yapmak için kullanılmış.

Özellik "red teaming" (etik olarak çalışan hackerların açık bulma çabası) adı verilen testlerden geçiyor ve sınırlı olarak kullanıma açık.

Google Veo 3'ten Farkı Ne?

Google Veo 3 aracı, az önce de belirttiğimiz üzere promptlardan videolar üretiyor ve bunu sıfırdan gerçekleştiriyor. Gemini destekli video üretimi ise fotoğrafları hem görsel, hem de işitsel anlamda canlandırabiliyor.

Örneğin bir deniz kenarında fotoğraf çektiniz ve doğa sesleri ekleyip sekansı hareketlendirmek istiyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafı Gemini'a yüklediğiniz zaman denize hafif bir dalgalanma, varsa ağaçlara sallantı efekti, rüzgar ve yakınlarda sohbet eden insanların seslerini ekleyebiliyorsunuz. Böylece tek bir kare, yüzlerce kareye dönüşüyor ve ses efektleri aracılığıyla zenginleşiyor. Aynı işlevsellik, Google'ın yapay zekâ ile film üretme aracı olan Flow üzerinden de sunuluyor.

İçerikler Dijital Filigranlarla İşaretleniyor

Google, yapay zekâ furyasının milyonlarca kişiyi kolay para kazanma hevesine büründürdüğünün farkında. Bu sebeple YouTube'da kapsamlı bir temizlik yapacak ve artık yapay zekâ ile üretilmiş, duygusuz ve kendini sürekli tekrar eden videolara para ödemeyecek. Fotoğraflardan üretilen videolar ise üretildiklerinde gizli bir imza olarak işlenen dijital filigranlarla mühürlenecek. Böylece bir içeriğin yapay zeka ile üretildiği ilk bakışta belli olmuyorsa bile sistem bunu tespit edecek. Ayrıca videolarda "AI ile üretildi" filigranı da yer alacak.

Süreç, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda şekillenecek. Eğer siz de deneme sürecinin bir parçası olmak isterseniz gemini.google.com adresini ziyaret edebilirsiniz.