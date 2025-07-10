YouTube Yaptığından Pişman Oldu: Milyonlarca İçerik Silinecek

Google Veo 3 aracına eklenen yetenekler artık hem aşırı gerçekçi, hem de Türkçe dublajlı videolar yapabiliyor. Her türlü sosyal platformda karşımıza çıkabilen bu 8 saniyelik videolar çoğu zaman eğlenceli gibi duruyor. Ama ne yazık ki bu tarz araçlar artık kolay paranın anahtarı oldu.

Veo 3 şu an ücretsiz deneme sürümünde kullanılabiliyor. İçerik üreticileri geleneksel yöntemlerle video çekmeye devam ederken çoğu kişi oturduğu yerden birkaç prompt yazarak YouTube üzerinden para kazanıyor. Bu adaletsiz durum sadece içerik üreticilerini olumsuz etkilemekle kalmıyor, platformda adaletsizliğe de yol açıyor.

YouTube'daki Yapay Zekâ Videolarına Para Ödenmeyecek

Bildiğiniz üzere herkes birkaç basit promptla video üretmeye başladı. Bu videolar sürekli kendini tekrar ediyor ve yapay zekâ ile yapıldıkları 10 metreden belli oluyor. Bu içerikler kontrolsüz bir şekilde çoğalırken gerçek emekle üretilmiş içerikler kıyıda köşede kalmaya başladı. Şikayetlerin ardından YouTube İş Ortağı Programı'nda güncelleme yapılmasına karar verildi. YouTube; duygusuz, özgünlükten ve emekten uzak içeriklere artık para ödemeyecek.

YouTube is cracking down on ‘unoriginal’ content with a major monetization change



Starting July 15, channels that do not meaningfully transform clips risk losing monetization. That includes reaction channels, compilation pages, and more pic.twitter.com/vRpKokAjtz — Dexerto (@Dexerto) July 2, 2025

Google, yaptığı bu hatadan dönecek. 15 Temmuz 2025 itibarıyla platformun para kazanma politikası bir kez daha değişecek. Artık akışta gördüğünüz yapay zekâ ile yapılmış ASMR videolarını, kısa röportajları ve diğer komik içerikleri gördüğünüzde yaratıcısının para kazanmayacağını bileceksiniz. AI içerikler yüksek ihtimalle platformda kalmaya devam edecek ama artık para etmeyecekler.

Google Kendi Platformunu Çöpe Çevirdi

Google'ın aklı başına geldi ama eleştirmenler bu konuda platforma çok sert çıkıyor. Çünkü Google, bu AI videolar çöplüğünü bizzat kendisi tetikledi. Arama sonuçları bile yapay zekâ trendlerinin etkisi altında. Ne zamanki işler ciddiye bindi, Google o zaman adım atmaya karar verdi.

Yeni dönemde AI seslendirmeleriyle oluşturulan ancak hikâye anlatımı veya kişisel dokunuş içermeyen videolar, para kazandırmayacak. Yeni kuralların henüz tamamı açıklanmasa da yapılacak güncellemeler, sürekli kendini tekrar eden duygusuz içerikleri kapsayacak.