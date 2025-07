YouTube Yaptığından Pişman Oldu: Milyonlarca İçerik Silinecek

Google Veo 3 aracına eklenen yetenekler artık hem aşırı gerçekçi, hem de Türkçe dublajlı videolar yapabiliyor. Her türlü sosyal platformda karşımıza çıkabilen bu 8 saniyelik videolar çoğu zaman eğlenceli gibi duruyor. Ama ne yazık ki bu tarz araçlar artık kolay paranın anahtarı oldu.

Veo 3 şu an ücretsiz deneme sürümünde kullanılabiliyor. İçerik üreticileri geleneksel yöntemlerle video çekmeye devam ederken çoğu kişi oturduğu yerden birkaç prompt yazarak YouTube üzerinden para kazanıyor. Bu adaletsiz durum sadece içerik üreticilerini olumsuz etkilemekle kalmıyor, platformda adaletsizliğe de yol açıyor.

Bildiğiniz üzere herkes birkaç basit promptla video üretmeye başladı. Bu videolar sürekli kendini tekrar ediyor ve yapay zekâ ile yapıldıkları 10 metreden belli oluyor. Bu içerikler kontrolsüz bir şekilde çoğalırken gerçek emekle üretilmiş içerikler kıyıda köşede kalmaya başladı. Şikayetlerin ardından YouTube İş Ortağı Programı'nda güncelleme yapılmasına karar verildi. YouTube; duygusuz, özgünlükten ve emekten uzak içeriklere artık para ödemeyecek.

YouTube is cracking down on ‘unoriginal’ content with a major monetization change



Starting July 15, channels that do not meaningfully transform clips risk losing monetization. That includes reaction channels, compilation pages, and more pic.twitter.com/vRpKokAjtz