Google, Gemini'deki Büyük Tartışmalara Yol Açan Hatasını Hala Düzeltmedi!

Google'ın Gemini yapay zeka aracı Şubat ayında kullanıcılar tarafından topa tutulmuştu. Tarihsel yanlışlıklar başta olmak üzere ırkçı bir yaklaşıma sahip olduğu söylenen yapay zeka aracının insan görselleri oluşturma yeteneği de durdulmuştu.

Google'ın CEO'su olan Sundar Pichai bu durumdan kaynaklı tüm kullanıcılardan özür dilemişti. Öte yandan Google'ın yapay zeka araştırma bölümü DeepMind'ın kurucu ortaklarından biri de iki hafta sonra bu sorunun çözüleceğini söylemişti.

Google's CEO Sundar Pichai is blaming everyone but himself for Google completely screwing up Gemini.



Did the management spend even 1 minute looking at the product before it went out?



The problem has much deeper roots than just "historical figures".



Why does Gemini lecture… pic.twitter.com/1CBisTJgDC — Sasha Yanshin (@sashayanshin) February 28, 2024

Gemini'deki Sorun Hala Çözülemedi

DeepMind kurucu ortağı Demis Hassabis'in iki hafta sonra geleceğini söylediği çözüm aradan üç aydan fazla süre geçmesine rağmen hala gelmedi. Şu an kontrol edildiğinde kullanıcılar hala Gemini'de insan görseli oluşturma yeteneği hala durdurulmuş durumda.

Birkaç gün önce 2024 yılının I/O etkinliğini gerçekleştiren Google, birçok yeni yapay zeka modeli ve özelliğini tanıtmanın yanı sıra Gemini'nin de yeni özelliklerini gösterdi. Yeni özellikleri tanıtılmasına rağmen yapay zeka modelinin geçmiş sorununun hala çözülmemesi ise tepkilerin tekrar gündeme gelmesine sebep oldu.

Google, oluşan önyargıları düzeltmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor olabilir ama anlaşılan tepki toplayan görsel sorunun arkasında daha büyük bir hata söz konusu olabilir. Özelliğin hala devre dışı olmasının sebebi de bu olabilir.