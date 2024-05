Google, Gemini'deki Büyük Tartışmalara Yol Açan Hatasını Hala Düzeltmedi!

Google'ın Gemini yapay zeka aracı Şubat ayında kullanıcılar tarafından topa tutulmuştu. Tarihsel yanlışlıklar başta olmak üzere ırkçı bir yaklaşıma sahip olduğu söylenen yapay zeka aracının insan görselleri oluşturma yeteneği de durdulmuştu.

Google'ın CEO'su olan Sundar Pichai bu durumdan kaynaklı tüm kullanıcılardan özür dilemişti. Öte yandan Google'ın yapay zeka araştırma bölümü DeepMind'ın kurucu ortaklarından biri de iki hafta sonra bu sorunun çözüleceğini söylemişti.

Google's CEO Sundar Pichai is blaming everyone but himself for Google completely screwing up Gemini.



Did the management spend even 1 minute looking at the product before it went out?



The problem has much deeper roots than just "historical figures".



Why does Gemini lecture… pic.twitter.com/1CBisTJgDC