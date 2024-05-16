Google, Gemini'deki Büyük Tartışmalara Yol Açan Hatasını Hala Düzeltmedi!

Şubat ayında Google'ın Gemini yapay zekasında yaşanan sorun aradan aylar geçmesine rağmen hala çözülmedi. Peki ama neden? İşte detaylar!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Google'ın Gemini yapay zeka aracı Şubat ayında kullanıcılar tarafından topa tutulmuştu. Tarihsel yanlışlıklar başta olmak üzere ırkçı bir yaklaşıma sahip olduğu söylenen yapay zeka aracının insan görselleri oluşturma yeteneği de durdulmuştu.

Google'ın CEO'su olan Sundar Pichai bu durumdan kaynaklı tüm kullanıcılardan özür dilemişti. Öte yandan Google'ın yapay zeka araştırma bölümü DeepMind'ın kurucu ortaklarından biri de iki hafta sonra bu sorunun çözüleceğini söylemişti.

Gemini'deki Sorun Hala Çözülemedi

DeepMind kurucu ortağı Demis Hassabis'in iki hafta sonra geleceğini söylediği çözüm aradan üç aydan fazla süre geçmesine rağmen hala gelmedi. Şu an kontrol edildiğinde kullanıcılar hala Gemini'de insan görseli oluşturma yeteneği hala durdurulmuş durumda.

Birkaç gün önce 2024 yılının I/O etkinliğini gerçekleştiren Google, birçok yeni yapay zeka modeli ve özelliğini tanıtmanın yanı sıra Gemini'nin de yeni özelliklerini gösterdi. Yeni özellikleri tanıtılmasına rağmen yapay zeka modelinin geçmiş sorununun hala çözülmemesi ise tepkilerin tekrar gündeme gelmesine sebep oldu.

Google'ın Yeni Yapay Zekası Gemini Nedir? Nasıl Kullanılır?
Yapay Zeka

Google'ın Yeni Yapay Zekası Gemini Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yapay zekâ alanında önemli yatırımlara imza atan Google bu sefer farklı bir yapay zekâ aracı ile gündeme damgasını vuruyor. Gemini adı verilen bu araç dijital içerik üretiminde aktif olarak kullanılabiliyor.

Google, oluşan önyargıları düzeltmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor olabilir ama anlaşılan tepki toplayan görsel sorunun arkasında daha büyük bir hata söz konusu olabilir. Özelliğin hala devre dışı olmasının sebebi de bu olabilir.

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