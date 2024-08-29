Google Yerden Yere Vurulan Yapay Zeka Özelliğini Yeniden Kullanıma Açıyor!

Google, Gemini yapay zeka robotunun insan görüntüleri oluşturma özelliğini yeniden kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bilindiği gibi bu özellik ilk kullanıma sunulduğunda tarihi ve ırksal anlamda ürettiği yanlış ve tartışmalı görseller nedeniyle yerden yere vuruldu.

Gemini'nin insan görseli oluşturma özelliğini eleştirilerin ardından askıya alan Google, bu sefer işleri daha ciddiye almış gibi görünüyor. Son raporlar, özelliğin Google’ın Imagen 3 adı verilen en yeni metinden görüntüye dönüştürme modeli tarafından destekleneceğini ortaya koyuyor.

Google, Gemini'nin İnsan Oluşturma Özelliğini Yeniden Kullanıma Açıyor

Google'ın yeni yapay zeka metin-görüntü oluşturma aracı Imagen 3 bu ayın başlarında AI Test Kitchen aracılığıyla sessiz sedasız piyasaya sürüldü ve test edilmeye başlandı. Yeni model, fotogerçekçi manzaralardan dokulu yağlıboya tablolara kadar neredeyse her şeyi "sadece birkaç kelime" girdiyle oluşturma yeteneğine sahip olacak.

Durum böyle olunca, kullanıcıların eleştirdiği ve şubat ayında rafa kaldırılan insan oluşturma özelliği de daha doğru ve mantıklı görseller üretebilecek. Son olarak, kullanıcıların kullanarak kamuya mal olmuş kişilerin foto-gerçekçi görsellerini, çocukları içeren içerikleri, şiddet, kanlı veya cinsel sahneleri oluşturamayacaklarını belirtelim.

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