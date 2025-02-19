Gemini Kullanan iOS Kullanıcılarını Üzecek Haber

Google'ın yapay zeka modeli Gemini'ı iOS tabanlı cihazlarda kullananlara bir tık üzücü bir haber geldi. Zira Google, Gemini desteğini kestiğini duyurdu ama hemen üzülmeyin; artık Gemini'ın kendine ait bir uygulaması var ve App Store üzerinden erişilebilir halde.

Gemini geçen sene iOS platformunda Google uygulaması aracılığıyla kullanıcıların erişimine açılmış ve uzun bir süre boyunca böyle kullanılmıştı. Şimdi modelden tam verim almak isteyenlerin harici bir uygulama indirmeleri gerekecek.

Şirket, iOS'ta Gemini desteğinin kaldırılacağına dair gönderdiği e-postada şu ifadelere yer verdi:

Gemini deneyimini daha da geliştirmek amacıyla bazı değişiklikler yapıyoruz.

Gemini Özellikleri Artık Çok Daha Kapsamlı

Google geçen yıl Gemini'ı iOS sistemlerine entegre ettiğinde model ilk başta Google uygulaması içerisinde sunulan temel özellikleriyle dikkat çekmişti. Ancak artık Imagen 3 gibi kapsamlı özellikleri de destekleyen modelin harici bir uygulama ile tüm özellikleri tek bir çatı altında toplaması mevzu bahis.

Uygulamayla beraber kullanıcılara gelişmiş görsel üretim araçları sunulurken, Gemini Live için de çoklu dil desteği sağlanmış durumda.

Uygulamanın en son güncelleme sürümü 1.2025.0570102 olarak belirlenmiş olup, bu sürüm Google Maps ve YouTube gibi popüler uygulamalarla entegrasyon sağlayan Gemini eklentilerini de destekliyor.

Kısa ve öz: Gemini artık Google uygulaması içinde ayrı bir bölüm olarak yer almayacak; bunun yerine, tüm Gemini özelliklerine erişim bağımsız bir uygulama üzerinden sağlanacak.