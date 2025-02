Elon Musk, DOGE Yatırımcılarına Moral Olsun Diye Para Dağıtacak

DOGE Bakanı ve ünlü milyarder Elon Musk, DOGE tasarruflarından Amerikan vergi mükelleflerine 5.000 dolar değerinde iade çekleri verilmesini öngören "DOGE Dividend" teklifine yanıt vererek, bu konuyu Başkan Trump ile görüşeceğine dair güvence verdi.

Yerel kaynaklar tarafından derlenen habere göre, teklifi ilk kez Azoria CEO'su ve DOGE'nin dış danışmanlarından biri olan James Fishback duyurmuştu. Fishback teklifin, DOGE'nin hedeflediği 2 trilyon dolarlık tasarrufun %20'sinin, yaklaşık 79 milyon vergi mükellefine eşit şekilde dağıtılması şeklinde olacağının altını çizdi.

Bu doğrultuda DOGE'nin sağlayacağı toplam tasarrufun belirli bir kesiminin vergi mükelleflerine geri ödeme şeklinde yansıtılması ihtimali masada.

President Trump and @ElonMusk should announce a ‘DOGE Dividend’—a tax refund check sent to every taxpayer, funded exclusively with a portion of the total savings delivered by DOGE. 🧵 pic.twitter.com/p5AZZj3Ttc