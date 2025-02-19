Elon Musk, DOGE Yatırımcılarına Moral Olsun Diye Para Dağıtacak
Elon Musk, DOGE tasarruflarından yatırımcılara geri ödeme verilmesine dair istekte bulunan kullanıcısına olumlu yanıt verdi.
DOGE Bakanı ve ünlü milyarder Elon Musk, DOGE tasarruflarından Amerikan vergi mükelleflerine 5.000 dolar değerinde iade çekleri verilmesini öngören "DOGE Dividend" teklifine yanıt vererek, bu konuyu Başkan Trump ile görüşeceğine dair güvence verdi.
Yerel kaynaklar tarafından derlenen habere göre, teklifi ilk kez Azoria CEO'su ve DOGE'nin dış danışmanlarından biri olan James Fishback duyurmuştu. Fishback teklifin, DOGE'nin hedeflediği 2 trilyon dolarlık tasarrufun %20'sinin, yaklaşık 79 milyon vergi mükellefine eşit şekilde dağıtılması şeklinde olacağının altını çizdi.
Bu doğrultuda DOGE'nin sağlayacağı toplam tasarrufun belirli bir kesiminin vergi mükelleflerine geri ödeme şeklinde yansıtılması ihtimali masada.
President Trump and @ElonMusk should announce a ‘DOGE Dividend’—a tax refund check sent to every taxpayer, funded exclusively with a portion of the total savings delivered by DOGE. 🧵 pic.twitter.com/p5AZZj3Ttc— James Fishback (@j_fishback) February 18, 2025
DOGE Dividend Gelecek Mi?
Fishback, "Başkan Trump ve Elon Musk, bir 'DOGE Dividend' sistemi duyurmalı. Gerçekleştirilecek olan iade, DOGE tarafından sağlanan tasarruflardan finanse edilecek", şeklinde yorum yapmıştı. Musk da ilgili X gönderisinin altında yeşil ışık yaktı ve konuyu Trump'la görüşeceğini aktardı.
Bunu başkanla görüşeceğim ama son karar Başkan, Şef ve Komutanımızın bileceği iştir.
Gelen resmi verilen DOGE'ın şimdiye kadar 55 milyar dolar tasarruf ettiğini gösteriyor. Tasarrufun başlıca kaynakları:
- Sahtekarlık tespiti ve silinmesi
- Sözleşme ve kira iptalleri
- Sözleşme yeniden müzakere süreçleri
- Varlık satışları
- Hibe iptalleri
- İş gücü azaltmaları
- Programatik değişiklikler
- Düzenleyici tasarruflar
olarak öne çıkıyor. Öte yandan, DOGE, ABD Hazine Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli devlet kurumlarında hassas verilere sınırsız erişim sağladığı iddialarıyla eleştirilere de maruz kaldı.
Musk ve ilgili ajans, bu konuda açılan davalarla DOGE'nin yetki alanını sorgulamakta ve erişimin sınırlandırılmasını talep eden yasal süreçlerle karşı karşıya bulunuyor. Teklifin uygulanması için önce Trump'ın onayını almaları gerekiyor. Alındığı takdirde vergi mükellefleri bu tasarruflardan payını alacak.
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