Google'dan Ailelerin Özel Öğretmen Masrafını Sıfıra Düşürecek Hamle

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini, çok yakında çocuklara özel bir sürümle karşımıza çıkabilir. Android Authority'nin haberine göre, şirketin son projesi "Gemini for Kids" sayesinde çocuklar ödevlerine yardım alabilecek ve daha güvenli bir yapay zeka deneyimi yaşayabilecek.

Google, Çocuklara Özel Gemini Sürümü Geliştiriyor

Google'ın son Gemini güncellemesinde "Gemini for Kids" yani "Çocuklar için Gemini" adlı bir proje ortaya çıktı. Standart Gemini'ye kıyasla daha gelişmiş filtreleme sunan ve yaşa uygun yanıtlar vermek üzere özel olarak eğitilen bu model, adından da anlaşıldığı üzere çocuklar için geliştiriliyor.

Çocukların eğitim ve gelişimine yardımcı olması planlanan Çocuklar için Gemini, adeta özel öğretmen gibi çalışacak. Ödevler ve dersler konusunda çocuklara yardımcı olacak ve olası tüm sorularını çocuklar için uygun şekilde cevaplayacak.

Eğer siz de çocuğunuzun derslerine yardımcı olmakta zorlanıyor ama yapay zeka şirketlerine güvenemiyorsanız, Çocuklar için Gemini tüm bu sorunları çözecek. Çocuklara ait verilerinin korunmasına yönelik sıkı yasalar nedeniyle Google'ın bu projede ek önlemler alması bekleniyor.

Elbette ki elimizdeki bilgiler şimdilik sadece sızıntıdan ibaret. İlerleyen dönemlerde Google'ın çeşitli duyurular ile daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.