Google'a Rekabeti Engelliyor Diye Dava Açtılar: Rakiplerinin Gerisinde Olduğu Ortaya Çıktı! İşte Kullanıcı Sayısı

Son yıllarda yapay zeka alanında adeta bir yarış başladı ve teknoloji devleri bu yarışta yerlerini aldı. Elbette Google da bu alanda geri kalmadı. Şirketin yapay zeka asistanı Gemini, kullanıcılarına pek çok konuda destek sağlıyor. Ancak tüm bu yeteneklerine rağmen hala rakiplerinin gerisinde. Son olarak rekabetteki son durumu gösteren kullanıcı sayıları da belli oldu.

Gemini Kullanıcı Sayısı Belli Oldu

Google, son zamanlarda kendisine açılan antitröst davasıyla uğraşıyor. Bunun için bugün yine mahkemeye çıkan firma, Gemini yapay zekası için istatistikleri paylaştı.

Şirketin açıkladığı rakamlara göre Gemini, dünya genelinde aylık 350 milyon aktif kullanıcıya sahip. Günlük ise 35 milyon ziyaretçisi bulunuyor. Bu sayılar 2024'ün Ekim ayında ise 90 milyon ve 9 milyon şeklindeydi. Buna göre ciddi bir büyüme yaşandığını söyleyebiliriz.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın yapay zeka aracı aylık 500 milyon, OpenAI'ın ChatGPT'si ise haftalık 400 milyon kullanıcıya sahip. Her ne kadar Google'a rekabeti engellediği için dava açılsa da rakiplerinin bir hayli gerisinde olduğu görülüyor. Tabii bu, şirketin faaliyet gösterdiği tüm alanlar için de geçerli değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Gemini kullanıyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.