Google, Ücretli Yapay Zekasını Bedava Yaptı! İşte Nasıl Kullanabileceğiniz

Google’ın Android dünyası için sunduğu yapay zeka destekli asistanı Gemini Live, başlangıçta yalnızca Pixel 9 ve Samsung Galaxy S25 modelleri için sunulmuş ve kullanabilmek adına Gemini Advanced aboneliği şart koşulmuştu. Ancak gelen son bilgilere göre şirket bu kararından geri adım attı. Artık Gemini Live, kullanıcılar için tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Gemini Live, Tüm Android Kullanıcılarına Ücretsiz

Bilmeyenler için Gemini Live sayesinde kullanıcılar, cihazlarının kamerasını veya ekranını paylaşarak gerçek zamanlı olarak yapay zeka ile etkileşime geçebiliyor. Örneğin bir resmi gösterip hakkında bilgi alabilir ya da sesli komutlarla işlem gerçekleştirilebilir. İlk başta ücretli olacağı söylenen Gemini Live için Gemini Advanced aboneliği gerekiyordu. Bu plansa aylık 719,99 TL fiyata sahip.

Teknoloji devinin yaptığı açıklamaya göre Gemini Live, artık tüm Android cihazlarda Gemini uygulaması üzerinden ücretsiz şekilde kullanılabilir. Yeni özelliğin adım adım sunulduğu aktarıldı. Buna göre güncellemeye henüz erişemeyebilirsiniz. Bu durumda birkaç gün sonra tekrardan kontrol etmenizde fayda var.

Google, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kamera ve ekran paylaşımlı Gemini Live ile ilgili harika geri bildirimler alıyoruz, bu yüzden daha fazla kişiye sunmaya karar verdik" ifadesi verdi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.